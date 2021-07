Blokkolta Navalnij honlapját az orosz internetfelügyelet

Méteres víz hömpölygött az utcákon és több metróállomás átmenetileg föld alatti tóvá változott.

Két kelet-londoni kórház is arra kérte a betegeit, hogy ne menjenek be az intézménybe, miután víz áll a sürgősségi osztályaikon - írja a BBC . A brit közszolgálati média arról számolt be, hogy a Whipps Cross kórházban nincs áram, és 100 fekvőbeteget kellett evakuálni. Ugyan a legsürgősebb eseteket továbbra is ellátják, azonban arra kérik az embereket, keressenek fel más intézményeket, ameddig helyre nem állítják a károkat.