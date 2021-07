Hatalmas robbanás rázta meg Leverkusent - egy ember meghalt, négyet keresnek (videó)

Itáliában még soha nem volt ennyire népszerű miniszterelnök öt hónappal hivatalba lépése után, mint Mario Draghi. Még a kormánypártok civakodása sem tépázta meg tekintélyét.

Olaszországban jelentősen felgyorsult az oltási kampány annak köszönhetően, hogy több rendezvény, illetve a későbbiekben közlekedési eszközök is csak egészségügyi igazolvánnyal, úgynevezett zöld útlevéllel látogatható vagy vehető igénybe. Az egészségügyi minisztérium csütörtöki közleménye szerint az igazolás lehetővé teszi a hozzátartozóknak a betegek kórházi látogatását, illetve csak ezzel léphetnek be a sürgősségi osztályok várótermeibe. Ezt követően pénteken 250 ezren és szombaton is több mint százezren regisztráltak az oltásokra . Puglia régióban például 131 százalékos növekedést jelentettek. „Ha így folytatjuk – mondja Alessio D'Amato regionális egészségügyi tanácsos –, augusztus első hetében a polgárok 80 százalékánál lezárulhat az oltási ciklus.”



Bár azt gondolhatnánk, a fiatalok körében magasabb az oltások elutasítottsága, ez nagyon nincs így.

A szombati, a zöld igazolvány elleni tüntetésen a szervezők meg is jegyezték, azt remélték, hogy a fiatal generáció jóval nagyobb számban vesz részt. Ami a 12-19 éveseket illeti, 282 000-et oltottak be a múlt héten, a 20-29-es korosztályban 586 000 főt. Az intézkedések hatására a fiatalok tehát tömegesen jelentkeznek a vakcináért, pedig még a Mario Draghi által vezetett egységkormányban sincs egyetértés arról, szükséges-e beoltani a legifjabb generáció tagjait. Matteo Salvini élesen bírálta, hogy a kabinet a 18 év alattiakat is oltásra kötelezi. A Liga elnöke ettől függetlenül nem nevezhető kifejezetten „no vaxnak”, azaz oltásellenesnek, ő maga múlt héten kapta meg az első dózist. Draghi mindenesetre nem hagyta szó nélkül Salvini megjegyzését, amit így minősített: „Felhívás a halálra”. A jobboldali populista politikus sértődötten reagált a kormányfő megjegyzésére. A karizmatikus Draghi rendkívül következetesen halad az általa kijelölt úton, bár kormányának egyes pártjai újra és újra szakítással fenyegetnek. Most éppen az Öt Csillag Mozgalomnak (M5S) nem tetszik az igazságügyi reform, amit azért kell elfogadni, hogy az ország idővel a helyreállítási alap teljes összegéhez hozzájárulhasson, Draghit azonban láthatóan hidegen hagyja a legtöbb képviselővel rendelkező párt ellenkezése. A kormány támogatottsága egy felmérés szerint a civakodás miatt a júniusi 69-ről 65 százalékra csökkent, ami azonban továbbra is rendkívül magas szám: most népszerűbb, mint februári hivatalba lépésekor. Ez a rendkívül ügyes oltási kampánynak és a derűlátásra okot adó gazdasági adatoknak köszönhető. Ugyanakkor Draghi személyes népszerűségére nem hat ki a belső feszültség, támogatottságának csökkenése hibahatáron belüli: 71-ről 70 százalékra módosult. Ez a legmagasabb érték, amelyet valaha is elért egy olasz miniszterelnök több mint öt hónappal a hivatalba lépése után. Az oltási kampány nem áll meg, az egészségügyi minisztérium az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásának megfelelően a Pfizeré után a Moderna mRNS alapú vakcinájával is lehetővé teszi a 12-17 év közöttiek oltását. Eddig a 12 és 19 év közötti korosztályból 1,3 millióan (a 4,6 millió érintett 28 százaléka) kaptak legalább egy oltást, illetve 570 000 fiatalt immunizáltak teljesen (12 százalék). A Milánói Állami Egyetem felmérése szerint a legfiatalabbak és a legidősebbek oltatják be magukat a legnagyobb valószínűséggel.