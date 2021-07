Kigyulladt egy busz Miskolcon

A színész, producer, rendező, forgatókönyvíró ártatlannak tartja magát, és tagadja, hogy kokaint találtak nála vagy vendégeinél.

Az áprilisi drograzziáról a Népszava i s beszámolt. A vádhatóság szerint egy 36 éves szír állampolgár is kereskedett kokainnal, aki szintén adott el a 49 éves férfinak, amelyet egyes esetekben a később elfogott 35 éves férfi szállított. A Fővárosi Főügyészség mind az öt férfira börtönbüntetést kért, hárommal szemben próbaidőre felfüggesztve, s a Blikk szerint utóbbiak között van a korábban a nyilvánosság előtt sokat szerepelt Árpa, aki három érintett társával együtt szabadlábon védekezik, s a vádlottak közül csak az említett 33 éves férfi áll bűnügyi felügyelet alatt. Árpa Attila a Blikknek az üggyel kapcsolatban most azt mondta, hogy „továbbra is értetlenül áll” a döntés előtt, s kijelentette: