Legyőzte a házigazda japánokat a férfi vízilabda-válogatott

Hegyikerékpározás, légpuska, vitorlázás, tollaslabda, cselgáncs - ezekben a sportágakban léptek eddig pályára versenyzőink a tokiói olimpia keddi versenynapján.

Több sportágban is érdekeltek voltunk a tokiói olimpiai játékok keddi napján. A legnagyobb sikert a hegyikerékpárosok női versenyén értük el.

Hegyikerékpározás

A 19 esztendős Vas Kata Blanka negyedik helyen végzett a hegyikerékpárosok női versenyében, amelyben hármas svájci siker született. A három szakágban jeleskedő ötkarikás újonc Vas kiváló rajtja után bukott és visszacsúszott, ám bátor versenyzéssel riválisait folyamatosan megelőzve végül a három svájci kivételével mindenkit maga mögé utasított. Az aranyérmes Jolanda Neff lett jelentős fölénnyel. Az ezüstöt Sina Frei, míg a bronzot Linda Indergand szerezte meg.

Légpuska

A hetedik helyen végzett a Mészáros Eszter, Péni István kettős a légpuskások vegyescsapat-versenyében a tokiói olimpia keddi napján. A játékokon most bemutatkozó számban a magyar duó 627,9 körös eredménnyel a nyolcadik helyen került be a középdöntőbe, ahol 414,6 körös teljesítménye nem volt elég a legjobb négy közé jutáshoz. Ahhoz, hogy éremért lőhessenek, a magyaroknak 417,1 körre lett volna szükségük. A kétszer 30 lövéses rangsoroló során Péni stabilan jól lőtt, bár néhány gyengébb tizes neki is sikerült, Mészáros viszont az első sorozatában kétszer, a harmadikban pedig egyszer tizes alatt talált, így az utolsó percekben az jelentette az izgalmat, hogy nyolcadikként bejutnak-e a magyarok a következő szakaszba. A kétszer 20 lövésből álló középdöntőben aztán Mészáros ott folytatta, ahol abbahagyta, először gyengébben, második sorozatában pedig sokkal jobban lőtt, Péni viszont magához képest gyengébben célzott, az erős tizesek ezúttal nem jöttek a részéről.



Vitorlázás

Két magyar vitorlázó, a Finndingiben szereplő Berecz Zsombor és a Laser Radialban induló Érdi Mária is másodikként zárta keddi első futamát a tokiói olimpián. A világ- és Európa-bajnok Berecz - akit egy török rivális előzött meg - ezzel mutatkozott be a japán fővárosban. A versenyszám második, ugyancsak keddre tervezett futamát elhalasztották. A korosztályos világ- és Európa-bajnok Érdi - aki a második keddi futamban a 17. helyen ért célba - hat futam után a 14. helyen áll. Laser Standardban Vadnai Benjamin 15., majd a 16. lett keddi futamaiban, öt futam után összesítésben a 16. helyen áll, míg harmadik keddi futamát elhalasztották.

Tollaslabda

Krausz Gergely szoros csata végén elveszítette második csoportmérkőzését, így biztosan hármasa utolsó helyén zár a tokiói olimpián, melyen ezzel véget ért a magyar tollaslabdázók szereplése. Az ötkarikás játékok történetének első férfi magyar tollaslabdázója vasárnap a J jelű hármasban két szettben kikapott a világranglistán ötödik indonéz Anthony Sinisuka Gintingtől. Kedden a játékokra 29. helyen kijutott orosz Szergej Szirant ellen lépett pályára a Multi Alarm SE 27 esztendős 23-szoros magyar bajnok játékosa, akivel eddig kétszer találkozott, és szoros, háromszettes mérkőzéseken maradt alul. Jól kezdett a világranglistán 94. Krausz (6-4), ám a rövidítésekre alapozó, a rangsorban 77. orosz sorozatban elért hét ponttal 11-6-os vezetésre tett szert. A magyar tollaslabdázó zárkózása után ismét ellépett Szirant (16-11), azonban Krausz 17-17-nél ismét beérte ellenfelét. A hajrában kétszer is elpártolt a szerencse Krausztól és a háló tetejéről az ő térfelére hullott vissza a labda, így Szirant nyerte a 23 perces szettet. A következő játszmában az orosz játékos kezdett jobban, Krausz több esetben rontott könnyűnek tűnő helyzetekben, ám ismét felzárkózott, sőt, kiváló nyerő ütéseinek köszönhetően 10-8-ra is vezetett. A végjátékban azonban ismét Szirant koncentrált jobban, és 19-18-as előnye után két ponttal lezárta a 25 perces szettet, egyúttal a 48 perces mérkőzést is.



Cselgáncs

Özbas Szofi elvesztette második mérkőzését és kiesett kedden a tokiói olimpia cselgáncstornáján. A 63 kilogrammban szereplő olimpiai újonc magyar a vb-bronzérmes német Martyna Trajdos legyőzése után Maria Centracchio ellen lépett tatamira a nyolcaddöntőben. Az olasz dzsúdóstól ipponnal kikapott és ezzel búcsúzott.