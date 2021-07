TOKI-TAKA: Fővárosi Nagycirkusz

A 19 éves magyar versenyző három svájci mögött – a címvédőt és a világbajnokot is megelőzve – a negyedik helyen végzett a hegyikerékpárosok női versenyében.

Vas Kata Blanka minden idők legjobb magyar kerékpáros eredményét érte el az ötkarikás játékokon azzal, hogy negyedik helyen végzett a női hegyikerékpárosok között. A 19 esztendős, ötkarikás újonc a 38 fős mezőny utolsó helyéről vágott neki a 20,55 kilométeres távnak, ugyanakkor jó rajtjának köszönhetően gyorsan előre tört a harmadik pozícióba. Később aztán elcsúszott és tolni is kényszerült kerékpárját, így visszaesett tizediknek. A holland SD Worx magyar kerékpárosa azonban a sáros talajon türelmes versenyzéssel sorra utasította maga mögé riválisait, és végül három svájcit (Jolanda Neff, Sina Frei, Linda Indergand) leszámítva mindenkit megelőzött. „Kicsit féltem attól, hogy az utolsó sorból rajtoltam, de az első emelkedőn szerencsére jó nyomvonalat választottam, előre tudtam menni, ez sok önbizalmat adott" – jelentette ki Vas Kata Blanka azon az online sajtótájékoztatón, amelyen lapunk is részt vett. "– Az az első körben hibáztam, ekkor sokan megelőztek, de a verseny végére vissza tudtam jönni az elejére. Az eső nem zavart, jobban szeretem a sáros pályát, nekem ez előny, mert terepkerékpározom is, ezeket a versenyeket télen, sárban szokták rendezni, hozzá vagyok szokva a nehezebb időjárási körülményekhez is” – folytatta a fiatal kiválóság, aki nem ismerte a mezőnyt, mert korábban rendszerint az U23-as mezőnyben versenyzett. A 19 éves sportoló – aki az olimpia előtt érettségizett – a Népszava kérdéseire válaszolva elmondta, hogy nem lakik bent az olimpiai faluban, ezért ő viszonylag szabadon mozoghatott Tokióban, ebben nem korlátozták. Viszont minden nap tesztelték, ez azonban nem zavarta, mert márciusban elkapta a koronavírus-fertőzést, ezért nemcsak elfogadta a folyamatos teszteket, hanem támogatja is, hogy mindenkit rendszeresen megvizsgálnak. Beszélt arról is, szívesen kipróbálná az országúti kerékpározást is az ötkarikás játékokon, lapunk arra volt kíváncsi, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a 2024-es párizsi olimpián ebben a szakágban álljon rajthoz. „Nem zárom ki ezt a lehetőséget sem, ez azonban több dologtól függ – reagált a sportolónő. – Szívesen kipróbálnám magam olimpián ebben a szakágban is, de ennek csak akkor lenne értelme, ha nem nagyon sík terepen rendeznék a versenyt, mert ott nem lenne reális esélyem jó eredmény elérésére. Nem vagyok sprinteralkat, egy nehezebb pályán azonban szívesen megmérettetném magam az országútiak között is.” Az U23-as világbajnokságon hegyikerékpárban ezüst, terepkerékpárban ezüst- és bronzérmes Vasra most két hét pihenés vár, majd részt vesz az augusztus végi hegyikerékpáros világbajnokságon, amelyre nincsenek elvárásai magával szemben. Ezt követően pedig megkezdi a felkészülést a terepkerékpáros szezonra.