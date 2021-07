Kizárták a 4x200 méteres magyar férfi gyorsváltót

A magyar csapat csütörtökön 3 órakor Dél-Afrika ellen folytatja.

A görögöktől elszenvedett vereség után a magabiztos győzelem mellett a gólarány javítása is a magyar célok között szerepelt a rendező Japán válogatottja ellen. Märcz Tamás szövetségi kapitány ezúttal két kapust nevezett és Mezei Tamás maradt ki a keretből. Hárai Balázs rögtön az első támadásból megszerezte a vezetést, a japánok emberelőnyből egyenlítettek. Aztán Zalánki Gergő lőtt szépségdíjas gólt: csaknem a félpályáról ejtett a kapuba. Az újabb egyenlítés után Manhercz Krisztián talált be, de az ellenfél erre is válaszolt. Pásztor Mátyás lövése után végül magyar előnnyel zárult a negyed (4-3). Az újabb japán gól után Erdélyi Balázs egyéni akcióból volt eredményes, viszont megint egalizált a papíron jóval gyengébb ellenfél. A magyarok támadójátékára jellemző volt, hogy egy vagy több játékos fel sem úszott a kapuhoz. Erdélyi így is egy kijátszott akció végén lőtt a hálóba, ezzel először volt kétgólos az előny. Ami lehetett volna három is, de a kihagyott helyzetek után a japánok megint csak egyenlítettek. Kapusuk is egyre jobban védett, Manhercz büntetőjét is hárította. Vámos ötméteresénél azonban már tehetetlen volt. Ezt az előnyt sem sikerült megőrizni, Josida távolról lőtt szép gólt (8-8). A harmadik negyed elején Zalánki emberelőnyből volt eredményes, a másik oldalon Vogel védett, majd fórból Angyal megszerezte második gólját. Egy kivédekezett emberhátrány után Zalánki lövésével először volt három a különbség. Nem sokáig, mert az ellenfél legjobbja, Inaba emberelőnyből vette be Vogel kapuját, Arai pedig egy szépen végigvitt támadásból. Erdélyi aztán ismét kihasznált egy japán kiállítást, majd a szakasz hajrájában Hárai centerezése jelentette újra a háromgólos előnyt (13-10). A záró felvonásban is sikerült elhozni a labdát és Zalánki lőtt a bal felső sarokba. A bírók kétszer is magyar kiállítást fújtak támadás közben, a két előnyből csak az egyiket használták ki a japánok. Varga és Vámos találatára már nem érkezett válasz az egyre jobban fáradó japánoktól, akiket így öt góllal győzött le a magyar együttes. TOKIÓ 2020 FÉRFI VÍZILABDA CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, 2. FORDULÓ JAPÁN–MAGYARORSZÁG 11–16 (3–4, 5–4, 2–5, 1–3) Tokió, zárt kapuk mögött. Vezette: Zwart (holland), Peris (horvát)



"Az történt, amire számítottunk. - mondta Märcz Tamás, szövetségi kapitány. - Szakvezetőként elég sok mérkőzést játszottam Japán ellen az elmúlt években, és majdnem mindig ugyanez a forgatókönyv valósul meg. Az elején van egy kis zűrzavar, de mentálisan így készítettük fel a játékosokat, hogy ne idegeskedjenek egy pillanatig se attól, hogy fej fej mellett megyünk. Tudtuk, hogy ha azt csináljuk, amit megbeszéltünk, akkor meg fogjuk nyerni a mérkőzést, mert vagyunk olyan jók. Egyébként nagyon tisztelem a japán csapatot, szerintem elképesztő színfoltja a nemzetközi vízilabdának, mindenkinek megnehezíti a dolgát." Hozzátette: örül, hogy megvan az első győzelem a tornán, s reméli, hogy ez megadja a nyugalmat a játékosoknak. "De persze kell a feszültség is, hiszen valamit szeretnénk ettől a következő másfél héttől" - fogalmazott. "Tudtuk, hogy szívós ez a japán csapat. A félidőben azért egy kicsit izgultam, nem vártam, hogy ikszre fogunk állni. - értékelt a csapatkapitány, Varga Dénes. - Ami nem tetszett, az az, hogy nyolc gólt kaptunk. Mi nyolcat lőttünk mindkét félidőben, ami jó, de kaptunk is rendesen. Az első félidőben a hat a hat elleni játékban rontottunk, talán túlságosan is arra készültünk, hogy káosz lesz, és túlzásba vittük egymás segítését. Így olykor üresen maradt egy-egy japán játékos, és ők ezt elég jól kihasználták."