Harvardi csillagász az UFO-kutatás élén

Az idegen technológiák nyomait kutatja egy most induló tudományos projekt, amiben a világ egyik leghíresebb egyeteme is részt vesz.

Avi Loeb, a Harvard Egyetem csillagász-professzora a vezetője annak a több intézményt is összefogó Galilei projektnek, amely arra keresi a bizonyítékokat, vannak, vagy egykor léteztek-e „földönkívüli technikai civilizációk” (ETC). A projekt eddig 1,75 millió dollár támogatást kapott magánadományok formájában. Mesterséges intelligencia segítségével fognak csillagászati felméréseket és teleszkópos megfigyeléseket elemezni abból a célból, hogy lehetséges csillagközi utazókat, idegenek által készített műholdakat vagy azonosítatlan légi jelenségeket (UAP) azonosítani. „A tudomány nem vetheti el az idegenek létezését a szociális megbélyegzés és a kulturális előítéletek miatt, amelyek nem egyeztethetők össze a torzitásmentes, empirikus tudományos módszerekkel. Új távcsöveket kell használnunk mind szó szerinti, mind átvitt értelemeben” – mondta Loeb. Három fő célkítűzése van a projektnek. Első körben a mesterséges intelligenciának meg kell tudnia különböztetnie a légköri jelenségeket, madarakat, ballonokat, drónokat a lehetséges földönkívüli eszközöktől. Másodszor, fel kell használni a már létező eszközöket és létrehozni olyanokat, amelyek képesek az Oumuamuához (az első ismert üstökös, amely a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett) hasonló objektumok megfigyelésére, követésére. Harmadszor, képesnek kell lennünk felfedezni egy méteres vagy annál kisebb mesterséges földönkívüli objektumokat, amelyek a Földet figyelik. Loeb azok közé tartozott, akik amellett érveltek, hogy az Oumuamua aszteroida, amely 2017-ben furcsa pályán haladt keresztül a Naprendszeren, földönkívüliek által készített objektum volt. Hosszú ellapult, szivarra emlékeztető formája és különös mozgása sok tudóst gondolkodóba ejtett. „Az Oumuamua az általunk megfigyelt első csillagközi objektum volt a Naprendszerben, ami nem jelenti azt, hogy az utolsó. A Galilei projekt egyik célja, hogy olyan stratégiát fejlesszen ki, amivel az ilyen objektumokat meg lehet találni, és nyomon lehet követni az űrből és földi teleszkópokkal is. A többi kutatás olyan földönkívüli műholdakat keres majd, amelyek a Földet figyelik, vagy a UAP-megfigyelések természetét igyekszik kideríteni. Az UAP-okra – lánykori nevükön UFÓ-k – a közelmúltban azért irányult a szokásosnál is nagyobb figyelem, mert a Pentagon nemrégiben közzétette azokat a megfigyeléseket, amelyeket a harci repülők pilótái tettek 2004 és 2021 között. A 144 észlelésből mindössze egyre van »nagyon biztos« magyarázat – leeresztett léggömb volt, a többi mibenlétére nincs még semmi elfogadható feltevés. Azt még nem tudni, hogy a Galilei projekt pontot tesz-e a földön kívüli életről szóló viták végére, de az aktív kutatás nagyban megnöveli a lehetőségét, hogy rábukkanjunk az idegen technikákra, állítja a projekt közleménye.