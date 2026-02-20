Az amerikai elnök azt követően döntött így, hogy elődje, Barack Obama egy podcastinterjúban azt állította, léteznek földönkívüliek.
Milyen lehet a költészet másnapján eszmélni? Mámoros? Macskajajos? Traumatikus? Zombifikálódtunk? Démon szállta meg a testünk? Miféle versek születnek így? Az Irgalom és számonkérés című kötetből kiderül. E világi poklunkban – NER-hétköznapok – nincs kegyelem, csakis irgalomra vágyhatunk, mondja Nemes Z. Márió, akivel beszélgetve az ufóvallásokat sem hagytuk szó nélkül.
A kanadaiak most először hoztak nyilvánosságra egy képet az egyikről.
Állítólag egy világszerte ismert jelenségről van szó.
Az amerikai kongresszus hírszerzési bizottsága az UFO-észlelések lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetéseiről tart nyilvános meghallgatást.
Merész reményük az ufóhívőknek, hogy 2022 az áttörés éve lesz. Ha a kicsi zöld űrlények baráti köszöntése el is marad, talán már nem röhögik ki őket tudományos körökben, amikor azonosítatlan repülő tárgyakról és Földön kívüli civilizációkról beszélnek. Bizakodásuk alapja, hogy újabban komoly tudósok is belevetik magukat a kutatásba, megtisztítva témájukat a népszerű „ufológia” salakjától. A lejáratott betűszó helyett is újat kreáltak: érdeklődésük titokzatos tárgya immár az UAP – unexplained aerial phenomena, azaz megmagyarázatlan légi jelenségek.
Az idegen technológiák nyomait kutatja egy most induló tudományos projekt, amiben a világ egyik leghíresebb egyeteme is részt vesz.
A földönkívüliek létezése már Hollywood születése óta foglalkoztatja a rendezőket. A távolból érkező lények alakja, jelleme, célja azonban filmről-filmre változik.
Járványosan terjednek rémhírek, babonák, képtelenségek. Ami beveszi magát az emberek fejébe, azt többé kiűzni sem lehet. Iskolapélda erre a roswelli roncsok esete: milliók hiszik makacsul, hogy földönkívüliek jártak egy amerikai tanyán a múlt század közepén. Tanulságos történet, hogyan született a modern összeesküvés-elméletek „állatorvosi ufója”.
A kék könyv-projekt című sorozatot nem véletlenül hasonlítják az X-aktákhoz, csak éppenséggel annak ötvenes évekbeli, kosztümös verzióját láthatjuk benne: egy ex-katonai pilóta és egy tudós jár utána az UFO jelenségeknek. Utóbbit alakítja Aidan Gillen, akit telefonon értünk utol.
Előkerült egy rég nem látott felvétel, amin Palcsó Brigitta arról beszél, hogy Geszti Péterrel együtt ufót láttak. Bár évtizedeket kellett várni rá, most a repper, reklámszakember reagál a hírekre - írja a Bors.
Nyilvánosságra került egy 13 évvel ezelőtt készült felvétel, az látszik rajta, hogy a vadászgép San Diego közelében üldöz valamit. Elkezdődtek a találgatások az USA-ban arról, hogy mi volt az, amit a pilóta látott.
Egy sarkvidéki expedíció alkalmával különös repülő tárgyra lettek figyelmesek norvég felfedezők az Antarktiszon, amit videóra is vettek. Sokan állítják, hogy UFO-ról van szó, de ezt mindenki inkább maga döntse el, a felvétel mindenesetre elég ijesztő.
Magyar idő szerint péntek reggel hét körül esett az óceánba a WTF1190F fedőnevű objektum Sri Lanka szigetétől délre.