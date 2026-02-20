Ufót keresnek, de komolyan – Harvardi asztrofizikus és a kínai légvédelem is figyeli a megmagyarázatlan égi jelenségeket

Merész reményük az ufóhívőknek, hogy 2022 az áttörés éve lesz. Ha a kicsi zöld űrlények baráti köszöntése el is marad, talán már nem röhögik ki őket tudományos körökben, amikor azonosítatlan repülő tárgyakról és Földön kívüli civilizációkról beszélnek. Bizakodásuk alapja, hogy újabban komoly tudósok is belevetik magukat a kutatásba, megtisztítva témájukat a népszerű „ufológia” salakjától. A lejáratott betűszó helyett is újat kreáltak: érdeklődésük titokzatos tárgya immár az UAP – unexplained aerial phenomena, azaz megmagyarázatlan légi jelenségek.