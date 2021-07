Nem robbantották be a turizmust a tiszai nyaralóhajók

Tavaly hatvan százalékos volt a közpénzből indított tiszai nyaralóhajó-program kihasználtsága, az idei adatok még nincsenek meg. Az viszont beszédes, hogy nyár közepén még tele volt szabad helyekkel a foglalási naptár.

Szerencsétlen időpontban, épp a koronavírus-járvány kitörése körül debütált tavaly a magyar lakóhajóprogram, amelyet a Mahart Zrt.-n keresztül voltaképp az állam finanszíroz. Mivel közpénzről van szó, az átlagpolgár számára is releváns lehet, mikorra válik önfenntartóvá, netán nyereségessé a rendszer. Vélhetően nem a közeli jövőben. Az induláskor még azt tervezték, hogy a júliusi és augusztus főszezonban csak egy hetes időtartamra lehet kibérelni a hat-nyolc és tízszemélyes Nicols Estivale típusú hajókat, ez azonban mostanra jelentősen felpuhult: akár a főszezonban is el lehet vinni a hajókat egy-egy hétvégére. A műszaki okok miatt sokáig nem működő, de végül július második felében beindult magyar internetes foglalási rendszeren keresztül a nyárra több időintervallumot is kiválasztottunk, s azt tapasztaltuk, hogy mind a tokaji, mind a kiskörei bázison bármelyik típusú hajót le tudtunk volna foglalni, ráadásul harminc százalékos kedvezménnyel. Vagyis egymillió forint helyett hétszázezerből kijött volna egy hétre egy hatszemélyes hajó, míg a 8 és 10 személyesért az eredeti 1,4 milliós összeg helyett megúsztuk volna 960-980 ezer forintból, plusz természetesen a négy-ötezer forintos üzemóradíj, a 40 ezer forint körüli takarítási díj, és az 500-700 ezer forintnyi foglaló, ami, ha épségben adjuk vissza a hajót, visszajár, de megelőlegezni meg kell. - Nem a mi pénztárcánknak való ez! – legyint egy középkorú helyi asszony a felújított tiszanánai-dinnyésháti strandon. Szavai szerint ebben a szezonban elég sok lakóhajót látott a Tiszán, de nem mindegyik volt ez a „puccos” fajta. - A nagyon drága hajókon jellemzően fiatalok vannak, gondolom multiknál dogoznak, így telik rá, de az is lehet, hogy csapatépítő tréninget tartanak, nyaralással egybekötve – mondja. Tiszafüreden több horgásszal beszéltünk, ők azt mondták, szinte minden reggel és este kint ülnek, s a fehér-kék színű Nicols-os hajóból jellemzően naponta csak egyet látnak elhaladni, így vélhetőn nem ez a program lendíti fel a környékbeli települések boltjainak éttermeinek forgalmát. Idén a koronavírus-járvány ellenére a nyaralóhajózás szolgáltatásai a tervezett időpontban, május 1-jén indultak, az első idei vendég május 3-án vehette használatba a hajóját. Jelenleg összesen 20 hajó alkotja a program flottáját, melyekből 12 a kiskörei, 8 hajó pedig a tokaji bázison bérelhető – válaszolta kérdéseinkre Kacsó Dániel a nyaralóhajó-programért felelős Aktív és Öko-turisztikai Fejlesztési Központ sajtófőnöke. Szavai szerint a világjárvány okozta nehézségek ellenére a kihasználtság folyamatosan nőtt, tavaly meghaladta a hatvan százalékot, a határnyitás óta pedig már külföldi vendégek is érkeznek. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy idén eddig milyen a hajók kihasználtsága, azt mondta, ezt csak a szezon végén összesítik, miként azt is, hogy mennyi lesz az kiadás és bevétel mérlege az üzemeltető Mahart Zrt.-nél. Egyelőre erről annyit árult el, hogy a járványügyi korlátozások enyhítése óta fokozatosan emelkedik a projekt bevétele. Honfitársaink, akik többségükben még ismerkednek az új szolgáltatással, rövidebb időre, jellemzően hosszú hétvégére jönnek, azonban a külföldiek és a visszatérő hazai vendégek már egy hétre, vagy akár ennél is hosszabb időre foglalnak hajót. Az iskolaszünetben családok - a nagyobb hajók esetében sokszor nagyszülőkkel kiegészülve - veszik igénybe a hajókat, az elő- és utószezonban pedig inkább baráti, munkahelyi társaságok érkeznek. Kacsó Dániel hozzátette: jelentősebb számban Nyugat-Európából érkeznek ilyen típusú nyaralásra vendégek, ahol ennek a pihenési formának komoly hagyományai vannak, ugyanakkor egyre többen jönnek a szomszédos országokból, különösen Szlovákiából.