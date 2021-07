Sztrájkot terveztek, Orbán megtiltotta

A légiirányítók munkabeszüntetésének lehetőségét is elvették egy kormányrendelettel, bár az sem biztos, hogy megtartották volna a tiltakozást.

Bírósághoz vagy az alapvető jogok biztosához kellene fordulni, mert a kormány megsértette a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát, amikor rendeletben tiltotta meg a Control Magyar Légiforgalmi Irányítók Szakszervezete (CMLISZ) által meghirdetett határozatlan idejű sztrájk keddi megkezdését. Ezt a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, Kordás László jelentette ki a Népszava kérdésére. Kedden ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben két, Orbán Viktor által jegyzett kormányrendelet, amely a veszélyhelyzetre hivatkozva gyakorlatilag lehetetlenné teszi a légiforgalmi szolgálatoknál a sztrájkot. Az intézkedés előzménye az volt, hogy a Magyar Nemzet hétfőn azt írta, már keddtől munkabeszüntetésre készülnek a ferihegyi légi irányítók. Kordás László felajánlotta a tömörülés segítségét is a CMLISZ-nek, amely egyetlen nagy konföderációnak sem tagja, sőt, több érdekvédelmi vezető szerint inkább kerüli a külső kapcsolatokat és a nyilvánosságot, mint keresi. Mivel nincsenek jelen az interneten, szinte lehetetlen elérni a vezetőiket, egyikük nem vette fel a telefonját és üzeneteinkre sem válaszolt, társa pedig azzal zárta rövidre a beszélgetést, hogy nem válaszol a sztrájkkal kapcsolatos kérdéseinkre, azokkal keressük a munkaadót, a HungaroControlt. Kordáshoz hasonlóan Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke is hiányolja a CMLISZ fellépését saját jogai védelme érdekében, és mindketten azt gondolják a történtekről, hogy a kormány feleslegesen túlreagálhatta az akció hírét. Valójában még azt sem a szervezet vezetőitől tudja a közvélemény, hogy sztrájkra készültek, hanem a kormánybarát napilap közölte a hírt, hogy nem sikerült megegyezniük a HungaroControl vezetőivel a mostanival együtt hároméves béremelési csomagról, ezért sztrájkot kezdenek. A hírnek annyi alapja természetesen van, hogy az állami tulajdonú vállalat dolgozói elégedetlenek. A Magyar Nemzet hétfőn úgy fogalmazott, a „légi navigációs szakemberek havi fizetése jellemzően 1–2 millió forint, ami a juttatásokkal 2-3 millióra egészülhet ki”. Egy név nélkül lapunknak nyilatkozó légiirányító szerint azonban számításaik alapján a világjárvány kezdete óta nagyjából 20 százalékkal csökkent a jövedelmük, mert elvették tőlük a pótlékokat, bónuszokat és a „rekreációs keretet” is, amit üdülésre használhattak. Nem a csökkentés a baj – hangsúlyozta, máshol is csökkentek a bérek, a horvátoknál például 7 százalékkal, de a veszélyhelyzet után ott visszakapták az eredeti összeget, nálunk viszont nem. Egy másik légiirányító úgy tudja, már közeledtek az álláspontok a bérek ügyében, nem ez a leginkább vitatott kérdés, hanem az oktatás. Eddig ugyanis a munkaszerződése mellé egy kiegészítő megállapodást írt alá az, aki vállalta az új belépők tanítását, de ezentúl minden új dolgozónak belekerül a szerződésébe ez a munka is, ha akar tanítani, ha nem. Informátorunk szerint ez veszélyes játék, emberéletek múlhatnak a megfelelő felkészítésen, felkészülésen. Harmadik társuk azért nem érti a miniszterelnöki aláírással ellátott kormányrendeleteket, mert úgy tudja, részletes lista készült a sztrájk idején elégséges szolgáltatásokról, s azok biztonságos kiszolgálást kínálnak a kormány, a gazdaság vagy a honvédelem miatt fontos légiforgalomnak. Szerettük volna megtudni, a vállalat vezetői is így látják-e a helyzetet, de kérdéseinkre lapzártáig nem kaptunk választ.