Müller Cecília: a sérülékeny csoportoknál indokolt a harmadik oltás

Személyesen, házról házra kampányolnak majd az egészségügyben dolgozók és az önkéntesek.

Vasárnaptól kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója, amelyben háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók személyesen keresik fel a koronavírus ellen még be nem oltott időseket – közölte kedden György István a közmédiával. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, egyben az operatív törzs országos oltási munkacsoportjának vezetője beszámolt arról is, hogy megkezdődik a harmadik oltásra való felkészülés is. Mint mondta, a hét második felétől a harmadik oltásra is foglalhatnak időpontot a www.eeszt.gov.hu honlapon azok, akik már legalább négy hónapja megkapták a második oltást.