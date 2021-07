Ismét kötelező a kültéri maszkviselés a francia nyaralóhelyeken

Értetlenség fogadta és találgatások követik a Covid-esetek váratlan visszaesését a szigetországban.

Kedden ugyanis már hatodik napja csökken folyamatosan az új koronavírus-esetek száma, politikusok, közegészségügyi és tudományos szakértők mégis inkább fanyalognak és további óvatosságra intenek, mintsem gondtalanul örülnének a nem várt fejlemény kapcsán. Bizonyos fokig saját tekintélyüket védik, hiszen alig egy hete, amikor a helyzet tartósan borús volt, napi több mint ötvenezer új megbetegedéssel, még az a prognózis hangzott el, hogy ezen a héten a százezret is elérheti a pozitív vírustesztet produkálók száma. Hétfőn végre 25 ezernél is kevesebb új megfertőződöttet regisztráltak, azaz egy hét alatt 50 százalékos visszaesés tapasztalható, és természetesen mindez egy teljes vesztegzár háttere nélkül valósult meg. A csak óvatos duhajkodás mellett szól, hogy a kórházba kerülők száma viszont, - 922 - közel 27 százalékos pluszt mutat a legutóbbi, július 20-i arányhoz képest. A The Times napilap szerint a világ nagy figyelemmel követi a nagy-britanniai fejleményeket abból a szempontból, hogy vajon a tömeges oltási program egyedül képes-e visszajuttatni a lakosságot a "normális" életbe? Egyes brit szakértők kockázatosnak tartják a megközelítést, ami kivívta a WHO, Egészségügyi Világszervezet rendkívüli egészségügyi helyzetekkel foglalkozó programja igazgatójának, Mike Ryan-nek a haragját is, aki "epidemológiai ostobaságnak" nevezte. A kormányhoz közel álló tanácsadók több okát is látják az esetszámok örvendetes, bár "meghökkentőnek" tartott csökkenésének. Ezek között magától értetődően első helyen szerepel az oltási program átütő sikere: mostanra 37,2 millióan, a felnőtt lakosság több mint 70 százaléka van túl mindkét vakcinációján. Előkelő befolyásolási pozíciót foglal el a futball Európa-bajnokság befejeződése. Az Eb egyrészt 10 százalékkal felsrófolta az új esetek számát, másrészt, ahogy erre a hét elején több fórumon is megszólaló Paul Hunter, a canterbury-i egyetem professzora kicsit félve rámutatott, a stadionokba való bejutás feltételei miatt nagyon sok olyan fiatal jelentkezett oltásra, akinek erre különben nem lett volna jogosultsága vagy személyes motivációja. Köze van a javuló helyzetképhez az iskolai szünet megkezdődésének is, hiszen a diákok hosszú időn keresztül heti két alkalommal végeztek el magukon gyorstesztet, megdobva ezzel a rögzített megbetegedések arányát. Könnyen lehet, hogy továbbra is sok az új, ifjú covidos, csak éppen nem kerülnek be a statisztikákba. Jótékony hatása lehetett a múlt heti, nehezen elviselhető mini-hőhullámnak is, melynek hatásaként a társasélet színhelyei az utcák, terek, parkok, tengerpartok, és nem a belső terek voltak. Nem hagyható figyelmen kívül a nyájimmunitás fokozódásának jelentősége sem. A kormány és tanácsadói ismételten óvatosságra intik a közvéleményt, hiszen igazából senki nem tudja, mit hoz a holnap. Továbbra sem csökken az ún. "pingdémia", a kontaktkövető rendszer által értesített, illetve az NHS applikációja által "megpingelt" és önelszigetelésre kényszerített munkaerő kiesése okozta válság sem. Ahogy ezt a számot korábban is említettük, a július 15-ét megelőző héten az NHS Covid-appje 618 ezer 903 figyelmeztetést, "pinget" adott le Angliában és Walesben. Immár a szemétszállítók, az ítéletvégrehajtás és a nemzetvédelem dolgozói is mentesülnek a tíznapos karantén alól, amennyiben készek ezt naponta elvégzett PCR vírusteszttel kiváltani. Ennek megvalósítása érdekében a kormány újabb 1200 tesztállomást hoz létre, 2000-re emelve számukat Angliában. További ellenőrző centrumokra lesz szükség augusztus 16-tól, amikor mindenki mentesül a kényszerű visszavonulás alól, aki duplán beoltott, vagy 18 éven aluli. Skócia és Wales már augusztus 9-én, illetve 7-én bevezeti az ennek megfelelő intézkedést. A koronavírusnak továbbra is óriási támadási lehetőségei vannak. Ahogy erre Mark Woolhouse, edinburghi professzor rámutatott, az Egyesült Királyságban még legalább 8 millióan vannak, akik sem vakcinációban nem részesültek, sem fertőzés utáni természetes ellenállóképességgel nem rendelkeznek. A Downing Street 10-ből kiszivárgott hírek szerint Boris Johnson "őrjöng", amiért kevés 25 éven aluli él az oltás lehetőségével. Felmerült ezért az a lehetőség, hogy ősztől csak duplán beoltott diákok vehetnek részt az egyetemi előadásokon és foglalhatják el kollégiumi szállásukat. Az egyetemek és más felsőfokú intézmények 130 ezer oktatóját képviselő szakszervezet vezetője elutasítja a kormányfő által javasolt vakcinációs igazolványt, mert az súlyosan diszkriminálná azokat a diákokat, akik nem jutottak hozzá a dupla oltáshoz, illetve alacsony átoltottságú külföldi országból érkeznek az Egyesült Királyságba. A legtöbb diák kötelező érvényű ajánlatot kapott egyetemétől, és ha ettől az intézmény eláll, perek tömegét zúdítja magára.