Több száz gyerek szenvedett el szexuális visszaélést dél-londoni otthonokban

A jelentés szerint 705 gyerek számolt be szexuális zaklatásról, nemi erőszakról és egyéb visszaélésről Lambeth három gyermekotthonában.

A dél-londoni Lambeth kerület tanácsának gondozása alatt álló több mint 700 gyerek szenvedett el több évtizeden keresztül szexuális visszaélést józan ésszel nehezen felfogható módon - erről számolt be kedden nyilvánosságra hozott vizsgálatában a gyerekekkel szembeni intézményi szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság (IICSA). Az IICSA szerint a Lambeth kerületi tanácsának munkatársai a hatvanas és a kilencvenes évek között úgy kezelték a gondozásuk alatt álló gyerekeket, mintha "életük semmit sem számított volna." A testület szerint a gondozók szexuális bűnelkövetők prédájának tették ki a gyerekeket, ami élethosszig tartó, szörnyű következményekkel járt a gyerekek számára.

"A bentlakásos gyermekotthonokban és nevelőotthonokban élő gyerekek több évtizeden keresztül olyan szintű kegyetlenséget és szexuális visszaéléseket szenvedtek el, amelyeket nehéz felfogni"

- fogalmazott Alexis Jay, a vizsgálat vezetője. "A zaklatás, a megfélemlítés, a rasszizmus, a nepotizmus és a szexizmus oly sok éven keresztül virágozhatott a tanácson belül" - tette hozzá. A vizsgálat szerint a rossz bánásmód miatt panaszt tévő gyerekek szavainak hitelességét kétségbe vonták és elutasították. A jelentés szerint 705 gyerek számolt be szexuális zaklatásról, nemi erőszakról és egyéb visszaélésről Lambeth három gyermekotthonában. Bár számos gyerek jelentette az eseteket azok megtörténte után, négy évtized alatt mindössze egyetlen gondozót büntettek meg. A jelentés szerint a Lambeth kerületi tanács alkalmazottjai érzéketlen módon figyelmen kívül hagyták a veszélyeztetett gyerekeket, akiknek gondozásáért fizették őket, illetve a "rasszizmus nyilvánvaló volt abban az ellenséges és bántalmazó bánásmódban", amelyben a tanács gondozása alatt álló színes bőrű gyerekek részesültek. A jelentés felszólította a rendőrséget: vizsgálja meg a bűnügyi nyomozás lefolytatásának lehetőségét annak a fiúnak az ügyében, aki 1977-ben megölte magát egy gyermekotthonban, miután visszaélést szenvedett el az egyik gondozó részéről. Claire Holland, a Lambeth jelenlegi vezetője úgy fogalmazott: a tanács "mélységesen sajnálja a döbbenetes visszaélést". Az egyik áldozat azonban - aki elmondása szerint többször is visszaélést szenvedett el 1976 és 1979 között kerületi gyermekotthonokban - fogadkozott: addig folytatja küzdelmét, amíg az elkövetők nevét nyilvánosságra nem hozzák. A többéves vizsgálat azután indult, hogy kiderült: a BBC közszolgálati televízió egyik legnépszerűbb könnyűzenei műsorvezetője, a 2011-ben elhunyt Jimmy Savile évtizedeken keresztül súlyos szexuális bűncselekmények sorát követte el gyerekek sérelmére. A bizottság a gyermekvédelmi hiányosságokat vizsgálja több területen, köztük az egyházi fenntartású iskolákban, a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében és az interneten is, következő jelentését várhatóan jövőre teszi közzé.