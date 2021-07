Irányt mutatott tárca: szinte bármely oltásra, bármivel olthatnak

Kedd délutánra elkészült az augusztustól igényelhető oltás beadására vonatkozó eljárásrend. Ám ez sem fogja megkönnyíteni az oltóorvosok döntéseit.

Ugyan a háziorvosok kedden megkapták a harmadik oltáshoz szakmai útmutatónak szánt eljárásrendet a miniszter és a tisztifőorvos aláírásával, ám ez aligha fogja a dilemmáikat eloszlatni. A dokumentum, lényegében teljesen az orvosokra bízza, hogy milyen előzmények után, kinek mit adnak harmadik oltásként, ám emellett általánosságban szorgalmazza a vakcinák variálását. Az ajánlás szerint lényegében szinte bármely oltásra, bármivel olthatnak. Az előző két oltással megegyező vakcina adását csak akkor javasolják harmadikként, ha ellenjavallt lenne az egyéb oltóanyagok használata. A tárca előző napi közleménye az eljárásrend születését illetően úgy fogalmazott, hogy az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós összehívott minden egészségügyi szervezetet, amelyek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben részt vettek és ez a szakmai grémium egyhangúlag terjesztette szakmai javaslatát a kormány elé.

„Ez rosszabb, mint amire számítottam”

– mondta lapunknak Falus András immunológus professzor, aki az iránymutatást elégtelennek és átgondolatlannak látja. Hiányolja belőle a szakmai hivatkozásokat és azt is, hogy kiderüljön, kik azok a szakemberek, akik ezt az álláspontot a magukénak vallják. Az eljárásrend hibái közül például kiemelte, hogy nincs feltüntetve a Sinopharm vakcina esetében az életkori korlát. Mint mondta: maga a kínai gyártó sem próbálta ki saját oltóanyagát 59 évesnél idősebb emberek oltására. S miután a Sinopharmmal oltott 60 felettiek csaknem negyedének, a nyolcvanon túliak pedig felének a szervezete nem reagált erre a vakcinára, feltétlenül közölni kellene az oltóorvosokkal, hogy a ráerősítő harmadik oltásként nem adható ez a vakcina az említett korosztályokban.

„A Sinopharm felhasználásával kapcsolatban nem feltüntetni az életkori határokat az bűnös felelőtlenség” – mondta.

Továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy - ellentétben az ajánlásban foglaltakkal - a vektor vakcinákra nem ajánlott vektoros vakcinát adni, mert a bennük lévő adenovírus, önmagára is kivált egy immunválaszt. A szervezet immunrendszere ebben az esetben majd nem a koronavírusra ad reakciót, hanem a hordozó vektorra. Ezt nem figyelembe venni egyszerűen szakmai hiba. Hozzátette: véleménye szerint most még a Pfizerre, Modernára nem érdemes beadni a harmadik oltást, és azt sem javasolja, hogy az mRNS típusú oltóanyagokra bármi más technológiával készült vakcinát adjanak. Az mRNS vakcinák esetében az esetleges harmadik oltás csak immunhiányos egyéneknek javasolható, amely szakorvosi konzultációt igényel. A lényeg: nem különböztetnek meg az oltandó populációk szerinti elkülönült választ, holott épp az lenne az eljárásrend lényegi mondanivalója, hogy kivel mit kell tenni például kor szerint. Teljesen hiányzik az eljárásrendből az arra vonatkozó javaslat, hogy hogyan győződjön meg az oltó orvos az oltandó helyzetéről? Szakmailag elégtelen anyag, nem véletlen, hogy nem is adta a nevét egy testület, intézményvezető sem ehhez, leszámítva az Emmi minisztert és az NNK vezetőjét. Megkérdeztünk háziorvosokat is, hogy a kedd délután kiadott eljárásrend segíti-e az oltóanyagokkal kapcsolatos szakmai ellentmondások föloldásában? Keszthelyi Gyula, a tardi praxis tulajdonosa határozottan nemmel válaszolt. Mint mondta: összezavarta a tisztifőorvos levele, mert az abban leírtak ellentétesek a jelenlegi nemzetközi oltásbiztonsági előírásokkal. Például aszerint a Pfizerrel oltottak harmadik oltása csak a Pfizer lehet. S ugyan több kísérlet is folyik világszerte az oltások keverésével kapcsolatban, ám egyik tanulmány esetszáma sem éri el az ezer főt. Azaz gyakorlatilag ezek egyikéből sem lehet nem lehet oltásbiztonsági következtetéseket levonni. Komáromi Zoltán budai háziorvost sem segítette eligazodni az eljárásrend, mert jelenleg a vakcinák OGYÉI honlapon közzé tett hivatalos alkalmazási előiratát kell alkalmaznia, és az most egyáltalán nem biztos, hogy egyezik a jelenlegi új eljárásrenddel, hiszen azokban nincs szó az oltóanyagok kombinálásáról illetve a boosteroltásról. Mint mondta: sokat segített volna, ha ehhez a döntéshez a védőoltásokról szóló rendeletet is hozzáigazítják. Így például egyértelművé teszik, hogy ki, mikor, mivel olthat.