Orbán Viktor is megvédte Hosszú Katinkát

A magyar versenyző a 90 kilogrammosok között szerezte meg a harmadik helyet.

Tóth Krisztián bronzérmet nyert a 90 kilogrammosok között szerdán a tokiói olimpia cselgáncstornáján. Az MTK versenyzője – aki júniusban is bronzérmet nyert a budapesti világbajnokságon – Tokióban a dobogó harmadik helyéért Mihail Igolnyikov ellen lépett tatamira. A kétszeres Európa-bajnok orosz dzsúdós benini, azeri és spanyol rivális legyőzésével menetelt az elődöntőig, ahol a grúz Lasa Bekauritól kikapott. A vb-bronzzal és három Eb-éremmel is rendelkező Tóth a menekültek csapatában induló Popole Misenga elleni sikert követően a japán Mukaj Sojcsirót verte, aztán aranyponttal vereséget szenvedett a német Eduard Trippeltől. A vigaszágon a holland Noel van't End ellen nyert, így harcolta ki a bronzmérkőzést. Az összecsapáson a világranglistán harmadik Tóth lépett fel szokásához híven támadólag, aztán az orosz próbált akciót bemutatni. Utóbbi kezdeményezését jobban értékelte a bíró, mivel egymás után kétszer is intette a magyar cselgáncsozót. Az orosz átmenetileg egy vazaarit is kiharcolt, de ezt videózás után törölték. Következett az aranypontig tartó hosszabbítás, amiben Tóth egyik akcióját nézték vissza, de a küzdelem folytatódott. A ráadásból 3:28 perc telt el, amikor a 27 éves magyar versenyző sokadszorra ugrott be ellenfele alá és fogta be a bal karját, ám ezúttal addig húzta lefelé a már fáradó Igolnyikovot, hogy vazaarit értően a földre vitte. Tóth Krisztián a magyar dzsúdósport tizedik érmét, a hatodik bronzot szerezte ötkarikás játékokon. A magyar küldöttségnek ez az ötödik dobogós helyezése Tokióban, két arany és egy ezüst mellett a második bronza.