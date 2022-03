Ez csak az első lépés volt, további leminősítés vár az orosz-magyar kémbankra

A Moody’ Investor Service hitelminősítő a visszavonta budapesti székhelyű International Investment Bank (IBB) hitelminősítését, azokat felülvizsgálják további leminősítés céljából.

A bank helyzete Oroszország ukrajnai inváziójával ingott meg, amikor is a demokratikus kormányok sorra úgy döntenek, hogy kilépnek az IBB tulajdonosi köréből. Ezt a szándékát jelezte Románia, Csehország, Lengyelország , Bulgária és Csehország is. Így annak legnagyobb részvényesévé Oroszország válhat (eredetileg 47 százalék), amely irányítja a bankot a második legnagyobb tulajdonrésszel Magyarország (most 17 százalék), a kisebbségi tulajdonosok között van még Mongólia, Vietnam és Kuba egy-egy százalékkal. Az ellenzéki koalíció az orosz támadás után az IBB kiutasítást kérte a kormánytól.

Az IBB korábbi közlései szerint nem vonatkoznak rá az Oroszország ellen hozott embargós intézkedések, ám az, hogy az orosz kormány többségi tulajdonába kerülhet a bank, részben magyarázhatja az Moody’s mostani döntését. A hitelminősítő cég március elején már négy fokozattal leminősítette, ezzel bóvli (befektetésre nem ajánlott) kategóriába sorolta bank részvényeit, a mostani közlés azt sejteti, hogy a Ba1 szintnél is van lejjebb. Más hírek szerint gond van a IBB utalásaival is, ugyanis a nemzetközi átutalási rendszert felügyelő szervezet vizsgálja a bank státuszát, s míg ez tart se küldeni, se fogadni nem tud átutalásokat.

A Moody’s „üzleti okokkal” magyarázta döntését. Az IBB-t vagy magyar nevén a Nemzetközi Beruházási Bankot a szocialista országok gazdasági szövetsége alapította 1970-ben, ezért sokáig KGST-banknak is nevezték. A IBB-t teszthalott állapotából Valgyimir Putyin 2012-ben támasztotta fel, később tőkéstársként több országot bevont a működtetésébe. A bankot, amely 2018-ban költözött Budapestre a magyar kormány aktív közreműködésével, több állam – elsősorban az USA - csak orosz kémbankként azonosította. Ugyanis a magyar kormány diplomáciai mentességet adott a bank vezető tisztségviselőinek, így annak munkatársai más magyarországi orosz céghez hasonlóan „másodállásban” és háborítatlanul hírszerző tevékenységet is folytathatnak. Az IBB többször tiltakozott a „kémbank” minősítés ellen.