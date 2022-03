Aggódnak a Római-parton, mert indulna a szezon, de az egyetemi alapítványnak átjátszott üdülőtelepek bérlői még mit sem tudnak a folytatásról

Az Óbudai Egyetemhez került csónakházak nyitásáról nincs hír. Sem a bérlők, sem a Népszava kérdéseire nem válaszoltak.

Van, aki évtizedek óta bérlője valamelyik római-parti csónakháznak, mások megörökölték a hajót, nincs szívük eladni, sokan a gyerekek után az unokákkal járnak ki evezni. Mi a Vöcsökben, majd a Vadkacsában kezdtük, amikor annak a helyén lakópark épült, nem maradtunk az alagsorba szorított tárolóban, be is zárt azóta, inkább áthoztuk a hajót a Hattyú csónakházba, annak is van már vagy 15 éve. Ha a Hattyúból is menni kell, nem tudom, hová visszük. Ezeket a 8-9 méter hosszú, 60-70 kilós hajókat nem lehet csak úgy lerakni egy lakásban. A többi csónakházban pedig nincs üres hely, legalábbis nem annyi, amennyi a Hattyúban tárolt sok tucat hajónak elég lenne. Ha a megmaradt csónakházak is bezárnak, gyakorlatilag megszűnik a hely szellemét meghatározó vízi élet a Rómain – kesereg Botka Jenő, a Hattyú Vízisport Egyesület elnöke.

A szervezet tavaly 13 csónakállást bérelt a Fellini és a Nap bácsi kultúrkocsmáktól alig pár lépésre lévő régi vágású, terméskővel borított csónakházban, amely mellett üdülőszobák is találhatók. A tárolók és a szobák bérletét eddig is évente kellett hosszabbítani, de idén év elején hiába keresték a régi csónakmestereket, az üzemeltető BMSK (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési) Zrt. képviselőjét, mindenki eltűnt, felmondtak nekik. Eddig hivatalosan semmilyen értesítést nem kaptak arról, hogy mikor nyitnak a csónakházak. Márpedig a szezon hagyományosan április elsején kezdődik – mondja Botka Jenő, aki szerint minden érintettnek csak púp a hátán a csónakház, senki oda se hederít a római-parti vízisport-életre.

A Hattyú csónakház 10 éves üzemeltetésére idén februárban pályázatot írt ki a BMSK. A felhívásban nem szerepel a csónakház funkció megtartása. A legfontosabb bírálati szempont a megajánlott éves bérleti díj, illetve a fejlesztésre szánt összeg. A Népszava úgy tudja, hogy három ajánlat érkezett: kettő a parton most is jelen lévő Pénz­ügyőr Sport Egyesülettől és a Külker Evezős Klubtól, illetve egy a zuglói önkormányzat sport- és rendezvényszervező cégétől.

„Megmondom őszintén, nem az üzletet láttuk meg a tenderben. A Hattyú, a többi, állami kezelésben lévő csónakházhoz hasonlóan, nagyon lepusztult, a BMSK évek óta nem költött rá, nem hirdettek programokat, nem volt marketing, semmi. Így a fenntartása különösen kemény dió lesz, nem is mertünk nagy összeget beírni a fejlesztési rubrikába, hiszen ki tudja, mennyi maradna erre” – ismeri el Mihály Tibor, a Külker Evezős Klub elnöke. Ezzel együtt fontosnak tartották, hogy legalább megpróbálják megmenteni a bezárástól, hiszen az állami tulajdonú ingatlanok egyetemi alapítványoknak való kiszórása után alig maradt már régi vágású csónakház a Rómain. Enélkül pedig nincs vízi élet. Mihály Tibor szerint mindent elárul a BMSK szándékairól az, hogy nem kötötték ki a tenderben a hajótárolási funkciót. Nem a csónakház megtartása a fontos, csak a bevétel, és még inkább az, hogy szabaduljanak a feladattól. Soha nem volt ez nyereséges üzletág, de most, hogy csak a Hattyú és a Béke maradt – ezek is csak azért, mert bonyolultak a tulajdonviszonyok –, még kevésbé éri meg az üzemeltetéssel bajlódni. Motorcsónakszerviz vagy kocsma lesz ebből is – véli.

A Római-part kálváriája persze nem most, hanem még a rendszerváltás körül kezdődött, amikor a parton esetenként még a harmincas években épült csónakházak és üdülőtelepek vállalati tulajdonosai sorban eladogatták az ingatlanokat, vagy a cég privatizációja után az új tulajdonosok szabadultak meg tőlük. De az államnak se kellettek: 1990-ben még az ingatlanok több mint 70 százaléka állami tulajdonban volt, ami a tavalyi kormányhúzással alig 10 százalékra apadt. 2021-ben ugyanis két lépésben összesen 20 ingatlant (8 hektárt) adott át az állam az Óbudai Egyetem és a Testnevelési Egyetem alapítványának, amelyek az ingyen megkapott ingatlanokkal szabadon gazdálkodhatnak, azok az átadással elvesztik közvagyon jellegüket, akár el is adhatók. Az átadott ingatlanok zömét az Óbudai Egyetem Varga Mihály pénzügyminiszter, kuratóriumi elnök által vezetett alapítványa kapta, ezeken összesen 8 csónakház van. (A Testnevelési Egyetem négy, korábban is általuk használt telket kapott meg, ők továbbra is saját hallgatóiknak szerveznek ott vízitúrákat.) Kettő maradt a BMSK kezelésében. A Hattyú mellett a Béke, amelyet az idén rábíztak a tavaly hajóbérbeadásra szerződő Rower Rent House Kft.-re. A cégvezető Makó Krisztián megerősítette a Népszava információját, hozzátéve, hogy a csónakház annak rendje és módja szerint kinyit április elsején, a hajótárolás is megoldható. Arra a kérdésre, hogy miként választották ki őket a fel­adatra, nem kívánt válaszolni.

A BMSK azt hangsúlyozta kérdésünkre, hogy a létesítmények kihasználtsága távolról sem jó: tavaly a hajóállások kevesebb mint felét adták bérbe, az üdülőszobáknál pedig még rosszabb az arány.

Az Óbudai Egyetemhez került csónakházak nyitásáról továbbra sincs semmi hír. Sem a bérlők, sem a Népszava kérdéseire nem válaszoltak. (Ezek közül a Bíbic II., a Tropical és a Délibáb évek óta zárva van. A Csillag tavaly még működött.) Novemberben volt ugyan egy lakossági tájékoztató az ügyben, de az Óbudai Egyetem rektora a részletekre vonatkozó kérdéseket azzal hárította, hogy csak akkor tud erre válaszolni, ha az ingatlanok ténylegesen átkerültek az intézményhez. A BMSK szeirnt március végén birtokba adják a telepeket. A Rómaifürdő SE elnöke, Rátkai Mihály nem aggódik: „Szóltak nekünk az alapítványtól, hogy csináljunk mindent úgy, ahogy tavaly, sőt egyelőre bérleti díjat se kell fizetnünk, így most havi 300 ezer forinttal beljebb vagyunk” – újságolja. Így a Csónakház mulató mellett lévő vízitelepük pénteken a szokás szerint megnyit a szezonra, bár azt elismeri, hogy „papír nincs a dologról”.

A római-parti vízi élet tavasztól ősz közepéig tart, így nagyon fontos lenne tudni, hogy mit kezd a megkapott csónakházakkal az egyetem – magyarázza Balogh Kálmán, a Design Workshop a Rómaiért (DWSR) civil műhely egyik vezetője. Mint mondja: a most átadott csónakházakban 5-600 magánszemély bérel tárolót, akik nagyon aggódnak amiatt, hogy olyan új tulajdonosa lett a csónakházaknak, akinek azelőtt semmi köze nem volt ehhez a dologhoz, és valójában fogalma sincsen, hogy mit kezdjen ezekkel. Egyelőre senki nem tudja, hogy mikor nyithatnak a csónakházak, ha egyáltalán kinyithatnak még ezen a nyáron. S ha most nem, akkor a következő szezonra lesznek-e még elegen, akik ide hoznák a hajóikat. Az a veszély fenyeget, hogy a csónakházak nélkül megszűnik a most ismert és szeretett „RÓMAI-PART”, és új lendületet kap az ingatlanbiznisz – teszi hozzá Balogh Kálmán.

A BMSK Zrt. lapunk kérdéseire tegnap késő délután válaszolt. Azt írta: a Hattyú csónakház üzemeltetésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatok alapján úgy döntött, hogy nem köt szerződést. De – ígérte – a Hattyú így is kinyit április 15-én.