Mészáros Lőrinc bekebelezte a Budapest Bankot

A választásokat ki sem várva csütörtökön érdemi ellenszolgáltatás nélkül az MKB Bankba olvadt a Budapest Bank. A kormány is kimenekített még 15 milliárdot.

Mintegy 200-250 milliárd forintnyi állami vagyonnal gyarapodott ma Mészáros Lőrinc személyes vagyona, ugyanis a felcsúti vagyonkezelő érdekeltségébe tartozó MKB Bankba olvadt az eddig száz százalékos tulajdonban lévő Budapest Bank Zrt. (BB). A sajátos privatizációból a magyar államnak egy fillér készpénzbevétele nem származott, mi több a BB magánosításáról nem is volt pályázat. Így ha lett volna is jelentkező, aki fizetett volna a bankért, ez sem derült ki. A BB beolvadására március 31-én éjfélkor kerül sor, ezt követően a BB eltűnik és a két pénzintézet MKB Bank néven működik tovább – közölte a Magyar Bankholding.

Az ügylet eredetileg hármas bankfúziónak indult: a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKB és Takarékbankokat a száz százalékos állami tulajdonban lévő Budapest Bankkal akarták egy lépésben összegyúrni. Mind a három bankot a Magyar Bankholdingba apportálták, így az egységesülő bankban a magyar állam 31 százalékos részesedéssel rendelkezik – vagyis a magyar állam elveszítette érdemi befolyását a tulajdona felett – hisz a többséget különféle külföldi és hazai bejegyzésű cégen és a magántőkealapon keresztül ellenőrzi Mészáros Lőrinc. A hármas bankfúzió csúszik, ugyanis a Takarékbank még nem áll készen a beolvadásra, ezért a tulajdonos kétlépcsős fúzióról döntött: ennek első lépése volt a csütörtök éjféli akció, amikor is a magyar állam tulajdona fölszívódott a MKB Bankban. Az időzítés nem véletlen, hisz ha vasárnapi választásokon az ellenzék futna be győztesen, már nem tudna mit kezdeni a kialakult helyzettel. A tervek szerint a Takarékbank – amely szintén Mészáros érdekeltség –, egy év múlva olvadhat be a MKB-ba.

A következő napokban a Budapest Bank által kiküldött ügyfél-tájékoztatók szerint bank elektronikus szolgáltatásai akadozhatnak, sőt bizonyos szolgáltatások teljesen le is állnak. A tervek szerint pénteken rövidített munkanapot tartanak az MKB és az ex BB-s fiókok, április 4-én pedig kis sem nyit a bank. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor április 5-én már a kinyit minden MKB bankfiók és működni fognak az egyesített bank szolgáltatásai.

Az egyesített bank nagy reményeket fűzz a jövőhöz, nagyságát tekintve a második legnagyobb pénzintézet jön létre a magyar piacon és a kimondott cél, hogy előbb vagy utóbb belföldön az OTP versenytársaivá váljanak. A távlatai tervek között külföldi terjeszkedés is felmerült, de ez még nagyon messze van, hisz a bankfúzió lezárása általában akár két-három évig is eltarthat, arról még nem is beszélve, hogy az igazán nagy falat nem az évtizedek óta rendben működő BB integrálása, hanem a jóval tagoltabb és problémásabb Takarékbank beolvasztása lesz – amire a tervek szerint 2023 első felében kerülhet sor.