184 ezren szavaztak levélben péntekig

Összesen több mint 456 ezren vétették fel magukat a névjegyzékbe.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező 456 ezer választópolgár közül 184 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteki adatai szerint. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán és a vele egy napon rendezett népszavazáson csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 9-éig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 456 ezren tették meg. Az NVI eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat; 46 ezren jelezték, hogy valamelyik külképviseleten akarják átvenni. Az Iroda pénteki adatai szerint már csaknem 184 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok, 33 600-at közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, több mint 150 ezret pedig a külképviseleteken adtak le.

Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az Iroda nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt, hogy eddig 86 655 érvényes szavazási iratot találtak. Szerbiából több mint 38,5 ezer, Romániából csaknem 18 ezer érvényes szavazási irat érkezett már vissza az NVI-hez.

A szavazó a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez eljuttathatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a címre. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.

A válaszborítékot le is lehet adni bármely külképviseleten március 19-étől munkanapokon; a külképviseletek általában 8 óra és 16.30 között vannak nyitva, de Beregszászon, Ungváron, Kolozsváron, Csíkszeredán, Bukarestben és Szabadkán minden nap 6-22 óra között van erre lehetőség. A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6-19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6-19 óra között.

Amint arról a Népszava is beszámolt, nemrég tett feljelentést az NVI, miután Marosvásárhely mellett egy teljes zsák kidobott és részben elégett magyarországi választási szavazólapra bukkantak szerdán. A megrongálódott íveken jól láthatóan az ellenzékre adott szavazatok semmisültek meg. Márki-Zay Péter, a hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje eztán az összes levélszavazat megsemmisítését követelte, a Fidesz pedig azt állította, hogy mindezt a baloldal tette annak érdekében, hogy hiteltelenítse a határon túli magyarok szavazatait.