Gázügy: az EU közösen akart nemet mondani Putyinnak, az Orbán-kormány megvétózta

Magyarország az Európai Unió 27 tagállama közül egyedül állt amellé, hogy rubelben lehessen fizetni az orosz gázért. A kiszivárgott indoklás gyakorlatilag értelmezhetetlen.

Informális megbeszélést tartottak az uniós vezetők csütörtökön Brüsszelben arról, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette, aláírt egy rendeletet, és április 1-től csak rubelben lehet fizetni az orosz gázért. Az Európai Unió tagállamai közösen utasították volna el a zsarolást, csakhogy az Orbán-kormány egy egészen szürreális indoklással megvétózta a tervet. Ez két, egymástól független, néhány perces különbséggel közzétett Twitter-bejegyzésből derült ki, amit az Azonnali vett észre.

A két brit lap, a The Sun és a Telegraph brüsszeli tudósítójának beszámolója tartalmilag teljesen azonos. A válságtanácskozást azt követően hívták össze, hogy a Gazprom orosz állami óriáscég belengette az Európába irányuló gázszállítás teljes leállítását, amennyiben követelései nem teljesülnek.

Hungary was the only EU country to oppose rejecting Russia's demand gas payments are made in rubles. At a meeting of top officials from the 27 capitals y'day, the other 26 agreed on a joint rebuff. Budapest argued it's a matter for private firms and the EU shouldn't get involved. — Nick Gutteridge (@nickgutteridge) March 31, 2022

Hivatalos beszámolót ugyan nem tettek közzé a beszélgetésről, de Nick Gutteridge, a The Sun tudósítója arról számolt be, hogy egyedül a magyar kormány ellenezte a közös uniós tervet a zsarolás elutasítására, azzal az indoklással, hogy

Hasonló bejegyzést írt a Twitterre Joe Barnes, a Telegraph tudósítója is, kiemelve, hogy Budapest ellenez minden közös uniós állásfoglalást ezzel kapcsolatban, noha a többi 26 uniós tagállam egybehangzóan támogatta azt. Ezt követően egy uniós diplomatát idézett, aki állítólag azt mondta: „klasszikus Orbán, Putyin csapatában játszik”.

Hungary was the only EU state that backed EU states paying Russia in roubles for gas bills. Budapest oppose any joint EU approach or statement, while the other 26 said they should reject Moscow’s demand for local currency. EU dip said: ‘Classic Orban, playing for team Putin.’ — Joe Barnes (@Barnes_Joe) March 31, 2022

Az EU-tagországok vezetői korábban jelezték, nincsenek elragadtatva a rubelben fizetés ötletétől, már csak azért sem, mert jogilag nincs rendben, Emmanuel Macron francia elnök legalábbis a március 25-i brüsszeli EU-csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy a rubelről szóló követeléssel Oroszország valójában simán csak megsérti a gázszállításokról szóló szerződéseit.

Hasonlóan nyilatkoznak a németek is, Robert Habeck gazdaságai miniszter szerint országa nem fogja hagyni, hogy megzsarolják, és amúgy sem látta még azt az elnöki rendeletet, amelyről Vlagyimir Putyin beszélt. Hozzáfűzte, Németország mindegyik lehetséges forgatókönyvre felkészült, utána pedig megszólalt Olaf Scholz kancellár is, aki állítása szerint megmondta Vlagyimir Putyinnak, hogy átnézték a gázszerződéseket, és Németország – amelyik már idén függetlenedni akar az orosz energiahordozóktól – továbbra is dollárban, illetve euróban fog fizetni az orosz gázért.