Gyors hátraarcot vágott az Orbán-kormány, ígérete ellenére sem változtat a nyugdíjrendszeren

Noha a kabinet maga vállalta az Európai Bizottság előtt a nyugdíjrendszer reformját a helyreállítási pénzekért, és ehhez szakértőket is felkért, most lapunknak egyértelművé tette: nem lesz változás. Simonovits András szerint az ok a 2026-os választás. Uniós összevetésben páratlan, hogy fő szabályként 65 év alatt nem lehet nyugdíjba menni.