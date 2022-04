Csarnok már van 15 milliárdért, de a sport még hiányzik Nagykanizsán

Impozáns az új aréna, csak kicsit drágább lett a tervezettnél és még kérdéses, mire használják majd. Addig is míg kitalálják, jó bevételt ad több Fidesz-közeli potentátnak.

Orbán Viktor kormányfő 2015 nyarán jelentette be, hogy egy 3000 fős multifunkcionális csarnokkal gazdagodik Nagykanizsa. A helyiek közül sokan – ahogy arról már írtunk – némi értetlenséggel fogadták a hírt, ugyanis a városban nincs olyan teremsport-csapat, amely érdemben ki tudna használni egy ekkora létesítményt. A férfi és a női kézilabda-csapat az NB II-ben, a futsalosok a másodosztályban szerepelnek, ahogyan a női kosárlabdázók is. A csarnok azért megépült, igaz, jelentős csúszással és az eredetileg tervezettnél sokkal drágábban. A beruházás csak 2019-ben kezdődött el – ekkorra már elvileg át kellett volna adni –, ráadásul a tervezett 8,8 milliárd forint helyett 15 milliárdért építette meg a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt. A felár többek között azért is durva, mert forrásaink szerint kimaradt az épületből a teherlift: mivel a kiszolgálóhelyiségek a harmadik emeleten vannak, mindent kézben kell felhordani.

A várost fideszes polgármester irányítja, de a közgyűlésben többségben van az Éljen VárosuNK! Egyesület ellenzéki szövetség, amely szerint komoly gondot fog okozni a csarnok fenntartása.

– Egy ilyen létesítményt nem lehet ötletelve, teóriákat gyártva működtetni, ide komoly üzleti terv kellene. A város a sportcsarnokkal kapcsolatos tanulmányokra sok milliót elköltött el, készült is egy kétezer oldalas anyag, csakhogy jobbára konkrétumok, valós adatok nélkül – állítja Horváth Jácint mérnök-közgazdász, területfejlesztési szakember, aki az ellenzéki szövetség színeiben indul a parlamenti választáson. Szerinte korábban a közgyűlésben csak általánosságok hangzottak el: edzőtáborokat, kisebb versenyeket, lakossági fitneszeseményeket, koncerteket, kiállításokat, esküvőket vizionáltak a fideszes képviselők, s az is elhangzott, hogy havi 30 millióba is kerülhet az aréna üzemeltetése.

Miközben a csarnok működtetéséről keveset tudni, annyi már biztos: van, akinek jó üzlet az aréna. Horváth Jácint szerint a fideszes polgármester – annak idején a veszélyhelyzetet kihasználva – a sportcsarnokot üzemeltető önkormányzati Kanizsa Aréna Kft.-be fideszes potentátokat nevezett ki. Az ellenzéki képviselőjelölt szerint havi 400 ezer forintos fizetéssel lett ügyvezető a Via Kanizsa Városüzemeltető Zrt. korábbi vezérigazgatója. Ő tavaly októbertől a Villtek Zrt. ügyvezetője is: ez a cég pedig százszázalékos tulajdonosa annak a Villtek Security Kft.-nek, mellyel a Kanizsa Aréna ügyvezetőjeként leszerződött a sportcsarnok biztonsági feladatainak ellátására. Vagyis egy városi cég vezetőjeként megbízta saját cégének leányvállalatát.

A Kanizsa Aréna Kft. felügyelőbizottságának elnöke Szabó Szilárd, a Fidesz közgyűlési frakciójának vezetője lett, műszaki igazgatónak pedig 700 ezer forintos havi fizetésért Végh Lászlót, Tornyiszentmiklós 2019-ben megbukott, elvileg független polgármesterét nevezték ki, aki amúgy a Fidesz listájáról került a legutóbbi önkormányzati választáson a megyei közgyűlésbe.

Az ügyben kérdéseket küldtünk a város polgármesterének, Balogh Lászlónak, aki rendhagyó módon a Facebook-oldalán reagált megkeresésünkre. Többek között azt kérdeztük, mire fogják használni a létesítményt, ha Nagykanizsának nincs olyan profi csapata, mely érdemben meg tudná tölteni nézőkkel a csarnokot., A polgármester erre azt írta: „Városunkban ugyan nincs a legmagasabb osztályba sorolt csapatsport, de a lehetősége immár megteremtődött.” Kitért arra is: az aréna nemcsak sportcsarnok, hanem multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, így alkalmas lesz „a városunkban eddig hiánynak számító rendezvények, koncertek, kiállítások és vásárok, fesztiválok megtartására is.” Konkrét számokat, adatokat nem közölt, ahogyan nem tért ki a lapunk által felvetett esetleges összeférhetetlenségre sem.