Drámai üzenetet küldött az Európai Parlament az orosz polgároknak

Az Európai Parlament négy frakciójának vezetője nyílt levelet írt Oroszország polgáraihoz, amelyben a háború elleni összefogásra és együttműködésre szólítanak fel. A felhívást több európai újság, köztük a francia Le Monde, a brit The Guardian és a német Die Welt is megjelenteti. A felhívást változtatás nélkül közöljük.

„Kedves Európai Szomszédaink,

Kedves Barátaink,

Szörnyű, félelmetes, elfogadhatatlan háború szakítja szét kontinensünk szívét.

Tudjátok miért.

Mert az orosz hadsereg behatolt Ukrajnába.

Az elnökötök úgy döntött, hogy háborúzni kezd egy olyan országgal, amely nem támadott meg senkit, mindössze békében akart élni a szomszédaival, veletek és velünk.

Ez a háború már túl sok áldozattal járt. Gyászba taszítja az ukrán családokat, akiket bombáznak, ostromolnak, akiket otthonuk elhagyására kényszerítenek. Legyilkolja a ti gyermekeiteket is, akiket azért küldtek, hogy ártatlan embereket öljenek, anélkül persze, hogy értenék, miért.

Ennek a háborúnak véget kell vetni, amint azt közületek oly sokan - édesanyák, édesapák, újságírók, professzorok, tanárok, diákok, papok, tudósok, művészek és írók - bátran, a nevükkel vállalva, petíciókban követelnek.

Mi pedig most azt üzenjük nektek, senki sem fenyegeti Oroszországot, sem Ukrajna, sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok, sem a NATO nem akar nektek ártani. Senki sem csatolta el Oroszország egyetlen négyzetméterét sem, nem is akarná. Ukrajnában nincsenek NATO rakéták, sem európaiak, sem amerikaiak.

Az észak-atlanti szövetség egyetlen katonája sem tette be vagy tenné be a lábát Oroszországba, sem amerikai, sem európai.

Egyetlen dolog fenyegeti országotokat: a félelem, amit a vezetők ébresztenek azzal, amit most Ukrajnában tesznek. Mert annak az eredménye a gazdasági szankciók sora, a bizalmatlanság és az ebből fakadó kölcsönös neheztelés, a kölcsönösen előnyös együttműködés feladása.

Az egyetlen dolog, amitől az elnökötök fél, hogy Ukrajna sikeres, virágzó demokráciává fejlődhet, amely legyőzi a korrupciót és az oligarchák uralmát, példaként szolgálva egy jobb Oroszország számára.

Erre a háborúra nincs magyarázat, és igen, azonnal meg kell állítani, mert képtelen, igazságtalan és még nagyobb veszélyeket hordoz mindannyiunk számára. 27 tagországunk, a ti 27 szomszédotok, az Európai Unió 27 tagállama csak azt a napot várja és reméli, amikor veletek együtt dolgozhat Európa, közös kontinensünk stabilitásáért és jólétéért.

Tartozunk ezzel a gyermekeinknek és a szüleinknek. Tartozunk ezzel annak az évtizedekig tartó békének, amelyet a hidegháború ellenére Európa a második világháború óta élvezett. És mindenekelőtt tartozunk vele identitásunknak, közös európai kultúránknak, hisz ti is, akárcsak mi, elsősorban európaiak vagyunk.

Szentpétervártól Lisszabonig, Párizstól vagy Moszkvától Berlinig, Kijevig, Varsóig fiataljaink ugyanazt az életmódot és ízlést követik, és ugyanúgy szomjazzák a szabadságot. Minden generáció együtt, Dublintól Vlagyivosztokig, mindannyian európaiak vagyunk, mert történelmünk mindig is összefonódott, mert Tolsztoj és Dosztojevszkij, Csehov és Bulgakov a közös örökségünkhöz, a világirodalom panteonjához tartoznak, ahol Shakespeare, Hugo, Sevcsenko, Goethe, Cervantes, Kafka vagy Mickiewicz mellett foglalnak helyet.

Mindannyian európaiak vagyunk, közös kultúránkat a görög filozófiából, a római jogból, az Ó- és Újszövetségből, a felvilágosodásból, valamint Athén és Róma demokráciájából merítjük, melyet a brit és francia forradalom újra feltalált.

Fogjunk össze annak érdekében, hogy haladéktalanul véget tudjunk vetni ezeknek a sötét óráknak, és dolgozzunk azért, hogy a ti Föderációtok és a mi Uniónk jelenlegi és leendő tagjaival együtt megtaláljuk az együttműködés útját, amire annyira szüksége van Európának és a világnak.

Tegyünk azért, hogy a kelet-nyugati konfrontáció végét többé senki se győzelemnek vagy vereségnek tekintse, hanem a kontinentális demokrácia és jóléti korszak kezdetének. Dolgozzunk azon, hogy elhozzuk a régóta várt napot, amikor szellemi, természeti és tudományos gazdagságunkat egyesíthetjük, hogy megerősítsük Európát, annak kultúráját és civilizációját. Igenis dolgozzunk azért a pillanatért, amikor hidak ívelnek át az elfeledett falakon. Folytassuk a munkát, mert a cél korántsem lehetetlen, hiszen ti is és mi is, kedves orosz barátaink, elutasítjuk a háborút. Tudjuk, hogy közületek sokan elítélik Putyin bűnös támadását, és békét akartok. Az önkényes letartóztatások és a súlyos büntetések veszélye ellenére is halljuk hangotok.

Tudjuk, és biztosak vagyunk mindebben, és ezért fordulunk ma hozzátok azzal a reménnyel, hogy üzenetünk szolgálja és felgyorsítja majd megbékélésünket, és minél előbb magunk mögött hagyhatjuk ezt a feszült helyzetet, a szankciókat és mindenekelőtt ezt a háborút, amelyet elnökötök szabadított rá oly igazságtalanul Ukrajna népére, rátok és gyermekeitekre.

Soká éljen Európa! Soká éljen a béke!

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció elnöke

Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták frakció elnöke

Stéphane Séjourné, az Újítsuk meg Európát! frakció elnöke

Manon Aubry és Martin Schirdewan, a Baloldal az Európai Parlamentben frakció társelnökei

Bernard Guetta, az Emberi Jogi Albizottság alelnöke