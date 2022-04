Varsó még várhat a 36 milliárd eurós uniós pénzre

A lengyel kormány továbbra sem hajtotta végre az EU Bíróságának ítéletét, amely többek között az alkotmánybíróság új, a bíróság által törvénytelennek ítélt fegyelmi kamarájának felszámolására vonatkozik.

Sem lengyel kormány, sem szakértők nem számítanak arra, hogy az Európai Bizottság hamarosan jóváhagyja a lengyel helyreállítási tervet, ami 36 milliárd euró uniós forrás felhasználásnak adna zöld utat - adta hírül az Euractiv. A fennakadás oka, hogy a varsói vezetés továbbra sem hajtotta végre az EU Bíróságának ítéletét, amely többek között az alkotmánybíróság új, a bíróság által törvénytelennek ítélt fegyelmi kamarájának felszámolására vonatkozik. A lengyel RMF FM rádió csütörtökön még azt közölte, hogy az Európai Bizottság Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök lengyelországi látogatása előtt jóváhagyja a lengyel gazdaságélénkítési tervet.

– mondta az EURACTIV.pl-nek Artur Nowak-Far, az SGH Varsói Gazdasági Főiskola munkatársa, a lengyel külügyminisztérium volt államtitkára.

"Ami a gazdaságélénkítési tervet illeti, egyelőre óvatos maradok" - idézte Piotr Müller lengyel kormányszóvivőt az Onet hírszolgálat, utalva arra, hogy nem ez az első médiajelentés a Bizottság állítólagos készségéről a terv elfogadására.

Magyarország és Bulgária is vár a helyreállítási terve elfogadására, Hollandia pedig még nem is adott be ilyen tervet. Hazánktól elsősorban korrupcióellenes fellépést vár el az Európai Bizottság, mielőtt hozzáférést adna a 7,2 milliárd eurós magyar helyreállítási alaphoz.