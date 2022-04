Mark Ruffalo arra buzdítja a magyarokat, hogy szavazzanak Orbán ellen

A Golden Globe-díjas amerikai színész Twitter-bejegyzésében nyilvánította ki véleményét a vasárnapi magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatban. Mint írta:

A színész bejegyzésében szerepelt magyar nyelvű hashtag is (#ateválasztásod), továbbá olyan, amely Orbán leváltására buzdított (#VoteOrbanOut).

My friends in Hungary: On Sunday, you have an incredible opportunity. You can choose freedom, hope, inclusion and peace. The right to choose is a blessing. And it's power. Please use your power and help everyone you know use it too. #ateválasztásod #HungaryElections #VoteOrbanOut https://t.co/xMgwhNNPLF