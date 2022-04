Tanár, vigyázz! – Négyórás koncertet rendeztek a pedagógusokért a Kossuth téren

Az eseményt a noár és a Tanítanék mozgalom szervezte

Április elsején, a választások előtti sűrűsödő időszakban a pedagógusokért rendeztek minifesztivált a Kossuth téren.

A több mint négy órás eseményt a noár és a Tanítanék mozgalom szervezte, az időjárás is kedvezően alakult a szolidarító művészek, zenészek, slammerek, aktivisták és közönség számára. Az est alatt Molnár Áron színész pumpálta a tőle megszokott fáradhatatlan, vad és infantilizáló stílusában a lassanként az egész teret megtöltő tömeget. A tanárok képviseletében Törley Kata műsorvezetősködött. Intróként különféle személyiségek, többek között Kurta Niké, Epres Attila, Kizlinger Lilla, Nagy Zsolt színművészek videóbejátszói erősítették a szolidaritást. A Könnyű leckék című dokumentumfilmből ismert szomáliai modell, Kafia a képernyőn és a tömegben is felbukkant a magyar tanárok drukkereként. Levetítették azt a 2020. októberi zeneakadémista koncert-videót, mely a Freeszfe tüntetések egyik csúcspillanata volt. Az esemény ingyenes volt, de néhány óra alatt több millió forintnyi bevétel jött be a támogatói jegyekből.

A Csíkszerda kórus népdalokkal kezdte a Kossuth téri koncertet, volt amit a közönséggel együtt énekeltek. Karmesterük humorizált. Noár elrappelte saját dalát “Fogjunk össze” felkiáltással és színpadra hívta annak az iskolának kórusát, amelyik vállalta a kockázatot, hogy leforgathassák a számhoz tartozó klippet. Arról is mesélt, hogy tanár barátjától úgy tudja, a migráns napi szitokszó a gyerekek között. Majd megkérdezte, akarunk-e ilyen országban élni? A Deep Glaze és a Belmondo néhány számos koncertje erősítette a rockzenei vonalat az este, Czutor Zoltánról kiderült, hogy biológia-kémia szakos tanár. Lovasi András is beköszönt egy videón akusztikus gitáron játszott dalával és egy Pécsről jött pályaelhagyó slammer tanár, Szép Gergely is színpadra állt. A szóvicc esetében a “Tanár, vigyázz!” volt, majd tematizálta az iskolásokat érintő online veszélyeket, a neten terjedő szexualitást. Később a műfaj nagyágyúja, Kemény Zsófi rímelt a levegőtlen hangulatról, ekkor még csak az este felénél jártunk és jócskán sötét volt már. A bulit a magyar közállapotokról találóan zenélő Ricsárdgír és a Punnany Massif pozitív hangneme vitte magasan. Noár eltolt még egy aktivista energia-rapet és felsorakoztak a szolidarítók végeláthatatlan sorába olyanok is, mint a magyar tévé legismertebb tanára, Nagy Ervin, illetve Falusi Mariann, Duda Éva és Simkó Edit.

A parlament impozáns ablakai a maguk egykedvű, csendes nyugalmával hallgatták a tavaszi kavalkádot, ezt a választás előtti sokszínű örömünnepet. Nem repedt be a beton, nem nyomott reszkető kézzel Kásler Miklós minden pedagógus kolléga bankszámlájára azonnal egy kis juttatást, vagy lelkéhez némi megbecsülést. Ámbár hervadni felesleges, mert mindig lesz miért rengetegen lenni, ordítani, egész fejünket az igazságtalanság igájába dönteni és kö-ve-tel-ni. Minden adott volt az este a vörös vonalakon túli élet ellen való tiltakozásra - brand, pártfüggetlenség, rövid jelszavak, fontos ügy, egységes szín, szabad ország, szabad oktatás, híresek és átlagosok, gyerekek és a szüleik. Magyarok.