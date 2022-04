Abban sem ért egyet Budapest és a kormányzat, hogy menjen vagy maradjon a Városmajori Színház

Vitézy Dávid szerint a főváros elfogadta, hogy a Városmajorból kikerülhet a szabadtéri színpad. Gy. Németh Erzsébet szerint a főváros álláspontja viszont az, hogy ott a helye.

Téves információ, hogy ne lett volna a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve a Városmajor megújítása tájépítészeti pályázat, a Városmajori Színház lehetséges elköltöztetése – reagált a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, Vitézy Dávid a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes Népszavának adott nyilatkozatára. A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával, Fürjes Balázzsal nyílt tájépítészeti tervpályázatot írt ki a Városmajor zöldítő fejlesztésére, ennek eredményeit jelentettek be kedden, az OpenSpace és a Deichler Jakab Stúdió győztes pályaműve pedig elköltöztetné a Városmajorból a százéves múltra visszatekintő színházat. Igaz, ez akkor válhat valósággá, ha erről megegyezés születik a Fővárossal. A pályázat eredményhirdetése után Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes lapunknak azt mondta: a Városmajori Színház elköltöztetésével kapcsolatban a teátrum tulajdonos-fenntartóját, a Fővárosi Önkormányzatot a BFK és Fürjes államtitkársága nem kereste meg, nem egyeztetett vele és nem kérte ki a véleményét.

Vitézy ezzel szemben állítja: a tervpályázat programját is jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat. – A szakértői testületben és a zsűriben is részt vett Erő Zoltán főépítész és Bardóczi Sándor főtájépítész, még az eredményhirdetésen is együtt adtuk át a díjakat. Lehet, hogy a főpolgármester-helyettes asszonyt ebbe a városvezetés nem vonta bele, de az az állítás, hogy a Főváros ne lett volna bevonva az egész munkába, az könnyen és tényszerűen cáfolható – állította a BFK vezérigazgatója. – A Főváros álláspontja mindvégig az volt, ami a miénk is, hogy ha a tervpályázat azt igazolja, a szabadtéri színpadnak érdemes elkötöznie a Városmajorból, akkor meg kell találni neki az új helyszínt, és utána lehet a területét bezöldíteni. Ezzel mindenki egyetértett – mondta Vitézy Dávid.

Gy. Németh Erzsébet ezzel szemben lapunknak hangsúlyozta: – A főváros álláspontja, hogy a Városmajorban kell, hogy legyen szabadtéri színpad, ilyen típusú nyári szabadtéri kulturális létesítmény nincs még egy Budán. A főváros főépítészét, Erő Zoltánt és főtájépítészét, Bardóczi Sándort is arra kértük, ezt az álláspontot képviseljék, mert arról volt tudomásunk, hogy felkérték őket, vegyenek részt a pályázatok elbírálásában. A Városmajori Színház több mint százéves, évente 60-80 ezer látogatója van, tavaly nyáron, a Covid-járvány idején is több mit 50 ezer nézője volt. Nagyon színvonalasak a programjai, ráadásul az elmúlt két évben megújult a színház nézőtere, és nagyon sok fejlesztést hajtott végre a színház, illetve a főváros.

A BFK vezérigazgatója lapunknak most úgy nyilatkozott, a tervpályázatban azt kínálták fel az induló tájépítészeknek, hozhatnak olyan megoldást is, hogy a színpad marad, és hozhatnak olyat is, hogy megy. – Az összes tájépítész (az ország legjobb tájépítész csapatai) azt mondta, hogy a szabadtéri színpad menjen. Mert a Városmajor történeti-közparki jellegének a helyreállításához kell, hogy ezt a területet is felszabadítsuk és visszazöldítsük, itt lenne az új központi tó is – tette hozzá Vitézy Dávid. – Egy ilyen tervet jelentett be a zsűri, fogadott el a főváros is, és mindenki érti, nem megszűnik a színház, hanem valahol pótolni fogják. Most, hogy a pályázat lezárult, megvan a győztes terv és ebben egyetértés és konszenzus van, kell elkezdeni arról tárgyalni, hova költözzön a színház, hol lehetne neki méltó helyszínt találni – mondta. A BFK vezérigazgatója hozzátette, a tervpályázat zárójelentésébe is bekerült: „a Városmajori Szabadtéri színpad áthelyezése csak abban az esetben lehetséges, amikor az intézmény elhelyezése megfelelő megállapodások alapján kellően biztosított.”

A Moholy Művészeti Egyetem egyetemi docense és adjunktusa, Haba Péter művészettörténész azt nehezményezte a közösségi oldalán, hogy a Városmajor felújítására kiírt tervpályázat nyertes terve a Menyhárd István és munkatársai, Füzy Jenő és Sziklay Tibor által 1965-ben tervezett-épített héjszerkezetes teniszcsarnok lebontásával számol, pedig az jelentős építészettörténeti érték. Vitézy Dávid erre úgy reagált: – A tervpályázatba beleírtuk, ezt az épületet bontani kell, ebben egyetértés volt minden szereplő között. A pályázaton második helyezett Garten Stúdió tett javaslatot az épület megmentésére. Az ikercsarnok tetőhéjszerkezetének van olyan építészeti értéke, hogy annak a megőrzése indokolt lehet akár úgy is, hogy más funkciót kap, vagy akár úgy is, hogy alatta szabad tér van. A zsűri a zárójelentésbe foglalta, hogy ez megfontolásra érdemes.

A zárójelentésből ugyanakkor az is kiderül: a szabadtéri színpadot több pályamű a Városmajoron belül helyezte volna át. „A szabadtéri színpad áthelyezésére érdekes alternatívát javasol a terv, a jó műszaki állapotú ikercsarnokot felhasználva, árkádos nyitással a parkterület felé. Ennek megvalósíthatósága azonban kétséges” – írták például a második helyezett pályaműről. Igaz,

A kormány arról már korábban egyezségre jutott az MTK-val, hogy a Városmajori Kosárlabda- és Vívócsarnokot lebontják a Majorban, az új csarnokok az épülő józsefvárosi MTK-sportvárosban fognak felépülni. (A győztes pályamű ugyanakkor csak csökkenti az MTK teniszpályáinak a számát. A pálya üzemeltető cége egy NER-közeli vállalkozó érdekeltsége.) Budapest 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, az Egységben Magyarországért színeiben induló Jámbor András a közösségi oldalán így kommentálta a kosárlabda- és vívócsarnok áthelyezését: „Miért adja oda Kocsis és Sára a józsefvárosi parkunk helyét az MTK-nak és a Városmajornak? Józsefvárosban egy nagy zöld parkra van szükség, nem fociberuházásra!” Jámbor András bejegyzésével Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselője és Sára Botond, a fővárosi kormányhivatal vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje felelősségére utalt.