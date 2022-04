Megoldás Mozgalom: bárhogy is lesz, pártként folytatjuk tovább

Este fél kilenckor nem volt tippje a Megoldás Mozgalom alelnökének Huszár Viktornak arra, hogy mekkora támogatottságot szerezhettek a magas részvétel mellett. Céljuk is csak annyi volt - mint mondta - hogy minél többen menjenek el voksolni. Pártja azoknak az embereknek akart alternatívát biztosítani, akik egyébként nem mentek volna el szavazni, vagy érvénytelenül voksoltak volna. Hozzátette:

A párt kampányzárójának több elem is rendhagyó volt. Az újságírók csak Covid-tesztelés után léphettek be a párt szimpatizánsaitól a Normafa Hotel egyik hermetikusan elzárt épületébe. Az érkező vendégek a szálloda telkén egy óriási sátorban ünnepelhették a párt megalakulásának 100. napját. A párt alelnöke kérdésünkre elmondta: sokak mellett idevárják Kállay-Sanders Andrást, Tolvaj Renit, LL. Juniort is. Arra a kérdésre, hogy miért nem vehetett részt a sajtó a szimpatizánsoknak tartott rendezvényük, azt felelte, mert a mozgalmunk egy nagy család, és elsősorban hozzájuk akartak szólni, bensőséges hangulatban köszönetet mondani a támogatásukért elsősorban a “Memo családjának” szólt.

“Volt egy film, amelyben bemutattuk a 100 napot, köszönetet mondtunk a jelölteknek és a családjaiknak. Elmondtuk, hogy történelmet írtunk, mert száznapos mozgalomként nem csak országos listát és országos ismertséget szereztünk, hanem bebizonyítottuk, hogy nem tizenkét év, vagy harminckét év kell ahhoz, hogy valaki egy fiatal, lendületes kreatív kampányt csináljon, és értékteremtő, maradandó dolgokat csináljunk. A párt megszületése óta 15 millióan nézték meg a videóinkat, és nagyjából olyan 7 millió ember megismerkedett az egyéb közösségi platformokon a Megoldás Mozgalommal.”

(Mint emlékezetes: a Megoldás Mozgalom az a párt, amelyről az ellenzék azt a kritikát fogalmazta meg, hogy Gattyán György mozgalma valójában egy kamupárt, amelynek célja az ellenzéki szavazók összezavarása, szavazataik megosztása, ezzel a Fidesz-KDNP segítése a választáson. A pártelnök azonban több interjúban is tagadta, hogy kapcsolata lenne a kormánypártokkal)

Huszár Viktor kérdésünkre elmondta, a kampány költéssel nem lépték át a törvényben meghatározott keretet, azaz a jelöltjeik száma alapján elkölthető 1,1 milliárd forintot.