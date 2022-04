Orbán Viktor: Azt üzenjük, hogy ez nem a múlt, hanem a jövő

Talán soha nem néztünk ki ilyen jól mi ma este. Hatalmas győzelmet arattunk – jelentette ki ünneplői hívei előtt vasárnap este a választási győzelmi beszédében Orbán Viktor a Bálnánál, a Fidesz eredményvárójának színpadán.

Úgy tűnik, hogy a Fidesznek a 2022-es parlamenti választáson is összejött a kétharmados országgyűlési többség, a pódiumra lépő miniszterelnököt a „Viktor, Viktor! és „Ria, ria, ria Hungária” rigmus, hatalmas üdvrivalgás fogadta. Akkora győzelmet arattunk, hogy a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan - fogalmazott a miniszterelnök, aki mindenkinek megköszönte azt, amit beletett ebbe a győzelembe.A kárpátaljai magyaroknak azt üzente, tartsanak ki, az anyaország velük van.

Orbán Viktor szerint a ma estével a Fidesz a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítette, és pont akkor nyert a legjobban, amikor a legtöbben összeálltak ellene. Ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés a ravaszkodás, mindig a szív győz. Magyarország ma esti győzelme a szív győzelme. Azért nyertünk mert van egy közös szenvedélyünk amit úgy hívunk Magyarország – áradozott, nyilvánvaló gúnnyal fűzve hozzá, hogy a magyar baloldalból „Gyuri bácsi” (a 2015 óta elsőszámú közellenségnek számító amerikai magyar milliárdos).élete legrosszabb befektetése lesz, 12 éve csak viszi a pénzt.

A kormányfő szerint most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni, anemzetközi média, a baloldal, a brüsszeli bürokraták és végül még az ukrán elnök is az ellenfele volt. Megvédtük Magyarország biztonságát és a gyerekeket is. Az egész világ láthatta Budapesten, hogy a konzervatív, hazafias politika győzött. Azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, hanem a jövő – jelentette ki.