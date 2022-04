Márki-Zay Péter: Ott leszünk a hatalom sarkában

Nem akarom titkolni csalódottságomat. Tudtam, hogy egyenlőtlen küzdelem lesz – kezdte beszédét , az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, a hatpárti ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, aki hét gyermekével együtt állt színpadra vasárnap este 11 óra után az Egységben Magyarországért eredményváróján.

A politikus – aki mögött egyetlen szövetséges pártelnök sem állt a szípadon – kijelentette elismeri a Fidesz győzelmét,, ezt nem vitatja. Azt, hogy ez a választás szabad és demokratikus lett volna, persze továbbra is vitatja, ebben a rendszerben győzött a Fidesz. Hazugságokkal, gyűlöletkampányokkal, a másik fél elhallgattatásával, egyenlőtlen és esélytelen küzdelem volt. Bíztak abban, hogy a ma még ilyen egyenlőtlen feltételek mellett is meg tudják nyerni ezt a választást, nem így történt. A történelem tanulssága, hogy nem csak Szlobodan Milosevic volt népszerűbb mindenki másnál, amikor a NATO bombázta, hanem valószínűleg Adolf Hitler is mindenki másnál népszerűbb volt 1945 áprilisában – fogalmazott.

Márki-Zay Péter felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor nem mert kiállni nem csak egy vitára, de még a sajátjai elé sem, egy csipetnyi vígaszt adott nekünk, hogy még egy ilyen rendszerben is rettegett, hogy elveszítheti a hatalmát. Négy év alatt ez jutott nekünk. Ebben a rendszerben ezt lehetett elérni – kockáztatta meg –, mindent megtettek, ő az életét is rátette arra, hogy ezt a rendszert leváltsák. Volt egy kiváló program, ami egy sokkal szabadabb, szebb Magyarországot kínált – állította, hozzáfűzve, ott lesznek a hatalom sarkában

Mindenki nyugodjon meg, most én is először hazamegyek és egy év után először kipihenem magam. Hazamegyek a gyermekeimhez, találkozom újra a barátaimmal. Menjünk haza, szeressük egymást, józan döntést kell hoznunk ebben a helyzetben. A legfontosabb, hogy tiszta lelkiismerettel állunk most nem csak a magyar nemzet ítélőszéke előtt, de a Jóisten előtt is. Nagyon megható pillanatok voltak a kampány során az elmúlt egy évben,fárasztó pillanat volt, de becsületes, tisztességes emberekkel dolgozhattam együtt – emlékezett. Mi, akik megfogtuk egymás kezét, ne engedjük el. Azok, akik most együtt küzdöttek, akiknek a reményeit összetörte a mai választási eredmény, mégsem küzdött hiába, egymás mellett felépítettünk egy csodás közösséget, akiknek a haza nem eladó, akinek a tolvaj az tolvaj, a tisztességes ember tisztességes ember. Több tízezer ember és 106 hős, 106 ember mellett kell kiálljunk – mondta.

Márki-Zay Péter úgy folytatta, nehéz idők jöttek volna, akárki nyerte volna a választást. – Mi egy tisztességes Magyarországban hiszünk és ezt a hitünket, küzdelmünket nem adhatjuk fel soha. A mi feladatunk az volt, hogy mindent megtegyünk. Azzal a tiszta lelkiismerettel térek haza Hódmezővásárhelyre, hogy mi mindent meg is tettünk és mindenkinek, aki ennek a küzdelemnek a részese volt, ezt szeretném megköszönni. Idejükkel, energiájukkal támogattak egy tisztességes, emberséges Magyarországot. De akiket nem tudtunk ma megnyerni, őket is ugyanúgy szeretjük. Mert nem tudják, mit cselekszenek. Isten óvja Magyarországot, köszönöm nektek! – zárta a beszédét Márki-Zay Péter.