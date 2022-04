Hadházy szerint az ellenzék becsapta saját magát, Jakab és Gyurcsány már el is küldte a selyemzsinórt Márki-Zaynak

Hadházy Ákos korábban független országgyűlési képviselő, aki Budapesten Zuglóban szerzett az Egységben Magyarország színeiben mandátumot, Facebook-oldalán konkrét javaslatokkal állt elő az ellenzék számára, „Az összefogás kevés, teljes megújulás és igazi ellenállás kell” címmel.

Az ellenzéki pártok szerepléséről már korábban is önkritikusan fogalmazó Hadházy Ákos mostani jórészt önkritikus bejegyzésében azonban kiemelte:

A politikus felidézte, hogy az állami tévében négy év alatt öt percet beszélhettek, a kormány évek óta folyamatosan kampányol óriásplakátokon, gyakorlatilag a Fidesznek, amiért szerinte demokráciákban csak ezért megismételnék a választást. A csaláshoz sorolta a szavazólapok lefényképezhetőségét, a szavazatvásárlásokat, az ipari méretű csalást, s kirívónak nevezte:

Mindazonáltal az ellenzéket hibáztatta, mondván, hogy ő évek óta mondta, hogy ilyen körülmények között nem szabad elindulni a választáson. Mint fogalmazott, a pártok az elmúlt években nem hajtottak végre három feladatot. Ezek szerinte a következők: Az összefogás, a megújulás és az ellenállás. Hadházy Ákos szerint az első, az összefogás csak nagyjából sikerült, de nem teljesen:

Mint fogalmazott, a megújulás nem igazán sikerült, s szerinte a páértok hibája volt az ellenzék országos listájának összeállítása, amit az előválasztással ellentétben nem a választókra bíztak, s így olyanok is szerepelhettek, „akiknek nem kellene ott lenni”. Azonban, tette hozzá, legrosszabbul az ellenállás dolgában állnak, szinte sehogy, s ezt a saját hibájaként is elismerte. Ugyanakkor felsorolta javaslatait, s abból indult ki, hogy iIyen körülmények között még egyszer nem szabad elindulni, s a következő választásokig pedig – bármikor is lesznek – semmit sem szabad úgy csinálni , mint eddig.

Hadházy Ákos szerint az ellenzéki képviselők, ellenzéki pártok közös felelőssége, hogy az országgyűlés alakuló ülése előtt közös választ adjanak választóiknak erre a „tragikus helyzetre”, hogy a tragédia ne legyen végzetes.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke még vasárnap éjjel Facebook-videóban az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet hibáztatta a vereségért, mondván „Márki-Zay Péter októberben hat ellenzéki párt hadseregét kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt”, amiből fél év alatt mára tetemes hátrány és fideszes kétharmad lett.

Jakab szerint ugyan az összefogást meg kell tartani, annak nincs alternatívája, mert jó eséllyel nem húzza ki a következő négy évet az Orbán-kormány, és „rájuk fog omlani a válság, amit Orbán Viktor maga idézett elő a lopással, a magyarok szegénységbe taszításával, a Nyugattal való szakítással és az oroszok előtti hajbókolással.”

Nem csak Jakab Péter, hanem a kampányban Márki-Zay Pétert már korábban is „kapitányozó” Gyurcsány Ferenc is kiosztotta vasárnap a DK-s társai között elmondott beszédében a kormányfő-jelöltként megbukott politikust.

A DK elnöke közös hajóról végső célról beszélt, miután utalt arra, hogy pártjuk támogatói mással (feleségével, Dobrev Klárával) akartak küzdelembe menni, és úgy fogalmazott: