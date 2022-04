Volt olyan borsodi falu, ahol 100 százalékkal nyert a Fidesz jelöltje

Fájon 2018-ban is szinte mindenki a kormánypárti jelöltre szavazott, idén már tényleg mindenki.

Csak a fideszes Demeter Zoltán kapott szavazatot a Borsod megyei Fáj településen – írja a 24.hu. A falu korábban is arról volt nevezetes, hogy a helyi lakosság szinte egésze Fidesz-szimpatizáns. 2018-ban Demeter Zoltán 211 szavazatot kapott, az MSZP-s Gúr Nándor kettőt, emellett négyen különféle kis pártokra szavaztak, most Demeter Zoltáné lett mind a 216 voksot

A lap korábban a településen járt, ahol a helyiek azt mondták, most mindenki a Fideszre fog szavazni. Ez lényegében be is igazolódott, egyéniben csak a fideszes jelölt kapott szavazatot, listán is csak egyetlen szavazatnyi különbség mutatkozott, ezt a Mi Hazánkra adta le valaki.