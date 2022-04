"Látom nincs nagy tolongás abban a sorban, ahol a választási vereségért vállaljuk a politikai felelősséget"

A jobbikos politikus hiányolja a felelősségvállalást az ellenzéki oldalon, elsőként éppen Jakab Péter igyekezett Márki-Zay Péterre hárítani a felelősséget a választási vereségért.

Látom nincs nagy tolongás abban a sorban, ahol a választási vereségért vállaljuk a politikai felelősséget - állapította meg a jobbikos Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. Hozzátette, ő ezt most mindenesetre megteszi, hiszen mint fogalmazott, a bizottság elnökeként és és Békéscsaba környékének jelöltjeként is biztosan követett el hibákat, még akkor is, ha állítása szerint a legjobb szándék és a haza iránti hűség vezérelte.

Stummer János kijelentése különösen érdekes annak fényében, hogy a választás éjszakáján éppen Jakab Péter, a Jobbik elnöke volt az első, aki igyekezett teljes mértékben Márki-Zay Péterre hárítani a felelősséget. Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc is a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet hozta elő bűnbakként. Stummer János e narratívával látványosan szembefordulva úgy fogalmazott: