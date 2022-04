Bödőcs Tibor elmegy, szerinte Magyarországon most sebészi pontosságú gyűlöletkampányok jönnek

A humorista úgy véli, az úgynevezett ellenzék is megérne egy fekete humormisét, de azt már azelőtt unja, hogy elkezdené. Ő most alkotói szabadságra vonul.

„Most új műsor, esetleg új könyv reményében már megint Szibériá... illetve alkotói szabadságra vonulok. Mikor, ha nem most?” - írta kedd délelőtti Facebook-bejegyzésében Bödőcs Tibor.

A népszerű humorista a választások eredményét úgy értékelte, hogy „a szép, lassú putyinizáció legfinomabb fogásai egyre nagyobb adagokban érkeznek majd”. Ilyenek lesznek a mérnökien legyártott újabb és újabb ellenségképek, a sebészi pontosságú gyűlöletkampányok, díszzsebkendős, gejl influencerek meg egyéb biorobotok előadásában. Emellett várható még

Mindeközben, ahogy szokta, a „baloldal” „megújul”. Feriék betipegnek N. Sándor próféta tévéjébe, míg beengedik őket, a rendszernek órái lesznek hátra, még évekig. Az úgynevezett ellenzék is megérne egy fekete humormisét, de azt már „az előtt unom, hogy elkezdeném. Hogy mivel folytatom, még számomra is meglepetés, ezért (is) szép ez a szakma”.

„Akárhogy is, a humorunkat nem tudják kiszervezni alapítványokba, kis türelmet kérek, jókat fogunk röhögni!” - zárta sorait Bödőcs Tibor.