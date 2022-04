A kormánypárti influenszer szerint 2026-ban a Fidesz már Nagy-Magyarországon fog győzni

Nagyratörő tervek, az biztos.

A jelek szerint egyesek megrészegedhettek az újabb kétharmados sikertől a kormányoldalon. Alighanem közéjük tartozik az a Trombitás Kristóf, aki a Megafon beszélő fejeként rendszeresen adja elő a központi kommunikáció üzeneteit a Facebookon. Persze a kampányban minden megszólalására tízmilliós nagyságrendben költöttek hirdetést.

Most azonban ő maga is meghökkentő nyíltsággal számolt be arról, mit is tartana kívánatosnak a következő választásokon.

Egyébként arról a Trombitás Kristófról van szó, aki egy pár éve egy olyan műsorban vett részt az állami tévében, melyben a melegek kigyógyításáról értekeztek. Sőt - mint a Magyar Narancs 2019-es cikke megjegyzi - 2014-ben kitöltött egy politikai tesztet is, ami alapján a baloldali-liberális oldalra került a jelenleg a NER arcaként funkcionáló influenszer.