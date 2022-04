Ma még nem tudtam senkinek úgy köszönni, hogy „jó napot” – Gyászolnak a mindszentiek a keddi tragédia után

Nem először történt tragédia abban a vasúti átjáróban, ahol kedd reggel vonat és kisteherautó ütközött. Fényjelző volt, sorompó azonban nem.

– Szinte azonnal tudtam, mi az a hatalmas csattanás. Innen 500 méterre, a munkahelyemen voltam, amikor meghallottam. Rögtön bevillant egy korábbi emlék. Úgy tíz éve még az átjáróhoz közeli tanyán laktam, akkor ébredtem egy ugyanilyen csattanásra. Akkor is autó ütközött a vonattal, és ugyanúgy, ahogy most, emberek haltak meg – idézte Mindszenten a Kálmán néven bemutatkozó férfi.

A Csongrád-Csanád megyei város szélén lévő vasúti átjáróban történt a baleset kedd reggel: egy kistehergépkocsi a sínekre hajtott, ahol összeütközött a Kiskunfélegyházáról Hódmezővásárhelyre tartó motorvonattal. A vonat az ütközés erejétől kisiklott és felborult. A balesetben a kisteherautóban utazó hét férfi közül öten a helyszínen életüket vesztették, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A vonaton lévők közül is sokan megsebesültek. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta: a baleset helyszínére tíz mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett. Két férfit súlyos fej- és végtagsérülésekkel szállítottak kórház. A vonaton 11 utas szenvedett jellemzően zúzódásokat, őket megfigyelésre szintén kórházba vitték.

Biber Anett, a MÁV-Volán csoport szóvivője a településen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a motorvonat vezetőjének alig maradt ideje fékezni, amikor az átjáróban váratlanul elé hajtott egy kisteherautó, a fékhatás így már nem érvényesülhetett. A mozdonyvezető betartotta a pályaszakaszon érvényes 80 kilométeres sebességhatárt, a biztosítóberendezés jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott. A vonaton a vezetőn és a jegyvizsgálón kívül tizenketten utaztak. A mozdonyvezetőn kívül mindenki megsérült. A járművet az ütközés után még csaknem 100 métert vitte a lendület, aztán az oldalára borult. Az anyagi kár meghaladhatja a 100 millió forintot, a motorvonatot selejtezni kell.

Biber Anett felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly és idén jelentősen nőtt az átjárókban történő balesetek száma. 2020-ban 62 ilyen baleset következett be, tavaly már 24-gyel több, ezek közül 16-volt halálos kimenetelű. Idén – már a keddit is beleszámítva – 26 baleset történt.

Több helybeli is említette, hogy nem ez az első súlyos baleset ebben az átjáróban. Az évekkel ezelőtti ütközéskor azonban még lámpa sem volt itt. – Az akkori karambol után tettek ki fényjelzőt – mondta a közelben élő Dékány Adorján. Egy másik férfi arra is emlékezett, hogy akkor 38 millió forintból alakították ki a lámpás megoldást – de ebből arra nem futotta, hogy sorompót is üzembe helyezzenek.

Többen is azt mesélték lapunknak: látták, ahogy az oldalára borult vonatból egy vészkijáraton másznak kifelé a rémült utasok. Az autóban ülő férfiak Hódmezővásárhelyre igyekeztek, a brigád főként út- és közműépítéseken dolgozott, tudtuk meg. A helyiek elborzadva mesélték: szívfacsaró volt látni a szétroncsolódott kisteherautó körül a platóról szétszóródott szerszámokat, a munkanapra összekészített uzsonnacsomagokat, ásványvizes palackokat.

– Ma még nem tudtam senkinek úgy köszönni, hogy „jó napot”, mert ez a mai nem az – foglalta össze a tragédiával kapcsolatos érzéseit a város polgármestere, Zsótér Károly. Mint mondta, a balesetet szenvedett autóban egy nagyon összetartó, tisztességes, dolgos társaság ült, kedd reggel is munkába igyekeztek. Az elhunytak közül többen egy családhoz tartoztak: a sofőrt, az apósát és két sógorát, valamint egy barátjukat gyászolják a mindszentiek. – Még föl sem fogtuk, hogy mi történt, de amiben csak tud a város, segíteni fog ebben a nehéz helyzetben. A sofőr fiatal özvegye két kicsi gyerekkel maradt egyedül – mondta.