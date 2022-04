Joe Biden befogdást ígért, több mint ezer ukrán menekült vert sátrat az amerikai határon

A beutazásuk szabályait mostanáig sem pontosították, rádásul érkeznek a háborút ellenző oroszok is.

Legkevesebb 1200, Ukrajnából elmenekült ember várakozik a mexikói Tijuana szélén, hogy bejusson az Egyesült Államokba. A határállomástól 300 méterre lévő utolsó buszmegállónál spontán módon létrejött sátortábor lakóinak az amerikai oldalról átjáró önkéntesek igyekeznek segíteni. A CBSNews helyszíni tudósítása szerint a helyzet nem egyszerű: ugyanitt kétségbeesett latin-amerikai menekültek is táboroznak, akiken a helyi bűnbandák élősködnek és már megérkezett mintegy nyolcszáz, a háborút ellenző és ezért otthon üldözésnek kitett orosz állampolgár is.

Joe Biden amerikai elnök 100 ezer ukrajnai menekült befogadására tett ígéretet, ám beutazásuk szabályait még nem pontosították. Elsősorban olyanokat várnak, akiknek rokonai élnek az Egyesült Államokban – mint például az a 17 éves, Anton nevű fiú, aki egy hónapos viszontagság után jutott el Kijevből Tijuanába, hogy végre Amerikában élő nagyanyja karjaiban találja magát. „Isten áldja Ukrajnát! Isten áldja Mexikót, isten áldja az Egyesült Államokat!” - hálálkodott a Mila keresztnevű asszony.

Az ukrán állampolgárok turista vízummal utazhatnak be Mexikóba, ahol a tijuanai repülőtéren már önkéntesek várják őket. Sokan gyerekkocsit tolnak, mások egyetlen bőröndjüket húzzák maguk után. A sátortábor helyett választhatják a szállodákat vagy az egyik közeli iskola tornatermében berendezett átmeneti szállás is, de azt nem tudhatják, hogy mennyi ideig kell várniuk ügyük elbírálására. Az amerikai hatóságok nagyjából napi százötven menedékkérő adatait tudják feldolgozni. A sorszámokat az önkéntesek osztják, s tőlük függ, hogy ki mikor adhatja be menekültkérelmét. Egy Veronika Szvjatecka nevű nő az 1185-ös sorszámot mutatta meg az őt kérdező tévériporternek – vagyis jó esetben is még több mint egy hetet kell kihúznia a nem éppen közbiztonságáról híres Tijuanában. Arra a kérdésre, hogy miben reménykedik, vajon jobb lesz-e ha egyszer átjut a határon, egy másik menekült, Anasztázia Petuh azt felelte, hogy igen, ebben reménykedik és ezért imádkozik.

Az ukrajnai menekültek egyéves tartózkodási engedélyt kapnak és esetükben a koronavírus-járvány miatti korlátozásoktól is eltekintenek. A helyi hatóságok is támogatók, Tijuana polgármestere meglátogatta a tábort és üdvözölte lakóit. A menekülésben már gyakorlottabb, az Egyesült Államokból egyszer már kitoloncolt vagy be sem engedett latin-amerikaiak együtt éreznek európai sorstársaikkal, de aggódnak, nehogy kevesebb figyelem jusson az ő problémáikra. Külön történet az oroszoké, akikre nem vonatkozik Biden ígérete, és akiknek különösen szigorú ellenőrzésen kellene átesniük ahhoz, hogy menekültstátusért folyamodhassanak.