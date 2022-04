A vártnál lassabban szorul vissza a járvány

Csendesül, de még marad egy ideig.

A vártnál lassabban szorul vissza a járvány – értékelte a helyzetet lapunknak egy szakértő, de azt is hozzátette, az ötödik hullám lecsengő szakaszában ért el bennünket az omikron B2 új variánsa, és hiába terjed gyorsabban 30-80 százalékkal mint a legutóbbi hullámot elindító változat, újabb tömeges megbetegedésre már nem kell számítani tőle. Ezt segíti az is, hogy a hazai körülmények egyre kedvezőtlenebbé válnak számára azzal, hogy mind szárazabb lesz a levegő. Most még az elmúlt napok nedvesebb és hűvösebb időjárása miatt lehet némi növekedés, és ez okozhat egy picit magasabb esetszámot is..

A koronavirus.gov.hu kormányzati portál négy napot összesítő adatai szerint 5961 új fertőzöttet regisztráltak. Az előző hét hasonló időszakához képest most mintegy ezeregyszázzal lett kevesebb új eset. A kórházban ápoltak száma 54-gyel, a lélegeztetőgépen lévőké 11-gyel csökkent. E héten már csak 1833 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A hét elejére 101 ember halt meg, az előző hét első négy napjában pedig 132. Azaz a halálozás sem nőtt.

Szakértőnk szerint az oltatlan menekültek sem okozhatnak újabb megbetegedési hullámot, mivel a többségük átutazóban van csak Magyarország területén. A B2 variáns egyébként sem keletről, hanem ugyanúgy Nyugat-Európából érkezett hozzánk, mint az összes eddigi vírusvariáns.

Ám a negyedik oltásnak még most nincs itt az ideje – mondta. Ezt azzal indokolta, hogy nyáron egyrészt nincs esély egy újabb járványra, másrészt rengetegen átestek az omikron-vírusfertőzésen, valamint sokaknak van már három oltásuk és ezek együttesen akadályozzák a járvány belobbanását.

Augusztus végén, ősszel indulhat az újabb járványhullám, ám azt, hogy akkor milyen vírus okoz majd megbetegedéseket, még nem tud. Viszont, ha valaki most beadatja magának a negyedik oltást, akkor gyakorlatilag szeptembere megint ott fog tartani, hogy lecsökkent a védettsége. Ezért a negyedik dózis most csak azoknak ajánlott, akik idősek és van valamilyen súlyos alapbetegségük.

Mint mondta, a jelenleg elérhető vakcinák a súlyos megbetegedés ellen védenek, de a fertőzés ellen csak a beadást követően rövid ideig. Amíg el lehet kapni a fertőzést, addig ezt a járványt a most elérhető vakcinákkal nem lehet leállítani. Azaz amíg csak ezek a vakcinák vannak, valószínűleg csak újabb és újabb dózisok beadásával lehet gátolni a járvány fellángolását. A szakember szerint valószínűleg az évente egyszeri oltás jelentheti a tartós megoldást, ami a szervezet számára is kisebb megterhelést jelent. De ehhez még szükséges egy tudományos áttörés, hogy készüljön olyan oltóanyag, amely megakadályozza magát a megfertőződést is.