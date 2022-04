Néhány órán át sztrájkolt a budapesti tanár, háromnapi bért vontak le tőle

Emiatt most meg kell gondolnia, mikor és mit eszik a jövő hónapban.

Volt olyan tanár, akinek 50-60 ezer forinttal kevesebb fizetés érkezett április elején annak ellenére, hogy csupán néhány órán át vett részt a sztrájkolt - adta hírül az RTL Klub Híradója. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet azt mondta, nagyjából száz panasz érkezett hozzájuk a sztrájk miatt levont bérek ügyében. Jelezte, ha kell, akkor egyenként kérik számon a munkáltatókat.

Megszólalt egy olyan fővárosi tanár is, akitől pár óra sztrájk miatt 36 ezer forintot vontak le. „Eredetileg 4 napon szerettem volna sztrájkolni, ebből egyik nap sem teljesen. Tehát nem a teljes munkaidőmben, hanem bizonyos kiválasztott órákban, mert én is figyeltem arra, hogy a tanulókat ne érje olyan kellemetlenség, hogy teljesen elmaradnak az óráik.” Azt mondja, hiába jelezte előre mindössze párórás sztrájkigényét a munkáltatójának, három teljes napi bért vontak le tőle. Jogi lépéseket fontolgat, mert az amúgy is alacsony béréből túl nagy összegtől esett ki a tiltakozás miatt. Jelezte,

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta, a sztrájkban részt vevők esetében a havi munkabérhez arányosítva, a tényleges munkabeszüntetés mértékének megfelelően határozzák meg a levonás összegét.

Nagy Erzsébet azt mondta, száz körüli visszajelzés érkezett hozzájuk, és még nem is nézték meg az összes e-mailt. Hangsúlyozta, hogy ha kell, akkor akár bíróságra is mennek a levonások miatt.