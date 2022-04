Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben

A büntetőintézkedések bankokat sújtanak, de mindkét ország megtiltotta a befektetést Oroszországban. Az Egyesült Államok pedig többek között Vlagyimir Putyin lányaival szemben is szankciókat léptetett életbe.

Az Egyesült Államok szerdán szankciókat vezetett be Vlagyimir Putyin orosz elnök lányaival, valamint a Sberbankkal szemben – írja a The Guardian.

Az új szankciók teljes mértékben korlátozzák az orosz banki eszközök egyharmadát birtokló Sberbankot, továbbá az Alfabankot - közölte egy amerikai tisztségviselő.

Az Egyesült Államok ezenkívül büntetőintézkedésekkel sújtotta az orosz elnök felnőtt lányait, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter feleségét és lányát, illetve az orosz biztonsági tanács tagjait.

A tisztségviselő elárulta, hogy az új intézkedések értelmében megtiltották az amerikai állampolgároknak a befektetéseket Oroszországban.

Az Egyesült Államokon kívül szankciókat vezetett be az Egyesült Királyság is, amely befagyasztotta a Sberbank és a Credit Bank of Moscow vagyoni eszközeit, és szintén megtiltotta állampolgárainak a befektetést Oroszországban, továbbá elkötelezte magát arra, hogy az év végéig beszünteti az orosz szén- és olajimportot, ezt követően pedig a lehető leghamarabb a gázimportot is. Betiltják az orosz vas- és acélimportot, és további nyolc oligarchát felvettek a szankciós listára.

Mindeközben a szerdai nap folyamán képviselői kérdésekre válaszolt a Bundestagban Olaf Scholz német kancellár, aki úgy vélekedett: „Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút”. Scholz az orosz erők által Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekményekről szólva kijelentette, hogy felelősségre kell vonni az elkövetőket és azokat is, akik erre felhatalmazták őket. Ismételten felszólította Putyint, hogy vessen véget a háborúnak.

- mondta Scholz, hozzátéve, hogy ez az oka az Oroszország elleni szankcióknak, annak, hogy fegyvert küldenek Ukrajnába, és befogadják a menekülteket.

A kancellár a fegyverszállítmányokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolva azt mondta: „mindent, ami használható, és gyorsan hat, megadnak”.