A fideszes polgármester papagájairól nevezték el az új győri játszóteret

Ami amúgy a városvezető egyik saját meséje alapján készült el.

Új játszóteret avattak Győr városában. Mint az RTL Klub híradója beszámol róla, a fideszes polgármester is jelen volt az eseményen. Dézsi Csaba András nagy papagájrajongó, még mesekönyvet is írt róluk, amiben ő maga is szerepel. Utóbbi alapján készült el az új játszótér, aminek nevét a politikus papagájairól kapta. Amikor a csatorna felvetette, hogy ez sokan ellenérzésekkel fogadták, így felelt:

A játszótér nemcsak a színes formák miatt különleges, hanem azért is, mert ez az első olyan játszótér Győrben, ahol kerekesszékes gyerekek akadálymentesen játszhatnak társaikkal.