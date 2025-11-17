Egy fodrászlánc pedig tíz eurós hajvágásokat kínál azoknak, akik a válogatott mezét viselik.
Ami amúgy a városvezető egyik saját meséje alapján készült el.
A kea sokszor került összetűzésbe az új-zélandi emberi közösségekkel. A pajkos és kíváncsi madarak gyakran támadják meg a hegyekbe látogatók autóinak ablaktörlőit, fosztogatják a turisták táskáit, a gazdákat pedig a juhok megtámadásával haragítják magukra.
1100 és 1450 között lámakaravánokkal szállították az élő madarakat az akár több mint 500 kilométerrel messzebben fekvő területekről a sivatagi oázisokba.
Szerinte cukibbak és olcsóbbak is lennének.
Először sikerült Magyarországon szaporítani az intelligens és kreatív madarat, az Új-Zélandon őshonos hegyvidéki papagájt, a keát.
Statisztikai következtetések levonására képes a világ egyetlen alpesi papagája.
Az őshonos madárfajok védelmében a madridi önkormányzat leszámolna a közparkokban élő népes papagájkolóniákkal.
A hatóságoktól is segítséget kértek az indiai máktermesztők, mert ópiumfüggő papagájok fosztogatják az ültetvényeket.
A kék-sárga arák tavaly költöttek először a pécsi állatkertben. A két fiatal madár már a szüleitől külön, egy másik röpdében látható. A júniusban született újabb három fióka most költözött el.
Egy zöldszárnyú és két sárga-kék ara papagáj látta meg a napvilágot a debreceni állatkertben - közölte az MTI a nagyerdei kultúrpark igazgatójának keddi sajtótájékoztatója alapján.
A csaknem 480 ezer forint értékű állat a hatóságok minden erőfeszítése ellenére is elrepült.
Nagyjából ötven papagáj pusztult el egy jászberényi tűzben hétfőn - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője az MTI-vel.
A gazdája hangját utánozva rendelgetett az Amazonon tíz dollár értékű díszdobozokat "Buddy", a beszédes és rafinált kis jószág - számol be az esetről a The Sun.
Egy michigani asszony öt lövéssel meggyilkolta a férjét még 2015-ben. A tettnek egyetlen szemtanúja volt, a pár háziállata, egy papagáj, az eset ezért is kapott óriási médiafigyelmet, azzal együtt is, hogy a bíróság végül nem vette bizonyítékként figyelembe a papagáj esetét – írja a BBC.
Az egri speciális mentők segítségével fogtak be a városban egy étteremből megszökött arapapagájt.