Ne lőj! - rikoltozta a papagáj, a gyilkosság "koronatanúja"

Egy michigani asszony öt lövéssel meggyilkolta a férjét még 2015-ben. A tettnek egyetlen szemtanúja volt, a pár háziállata, egy papagáj, az eset ezért is kapott óriási médiafigyelmet, azzal együtt is, hogy a bíróság végül nem vette bizonyítékként figyelembe a papagáj esetét – írja a BBC.