Napi vírus: 2400 új fertőzött, meghalt 37 beteg

1688 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt napon 2400 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 868 007 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 37 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 721 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 725 324 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 96 962 fő. 1688 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kormányzati htájékoztató honlapon.

A beoltottak száma 6 403 956 fő, közülük 6 189 220 fő a második, 3 851 024 fő a harmadik, 272 286 fő már a negyedik oltását is felvette. A vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért mindenkit a vakcina felvételére kérnek, javasolják mindenkinek a megerősítő oltás felvételét is.