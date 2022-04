Rakéták csapódtak be a zsúfolt kramatorszki vasútállomáson várakozó emberek közé, több mint 30-an meghaltak, több mint százan megsebesültek

Folyik a civilek evakuálása a Donyec-medencéből, a légicsapás idején ezrek várakoztak a vasútállomáson.

Két rakéta csapódott be pénteken a kramatorszki vasútállomáson várakozó menekültek közé, több mint 39 ember – köztük négy gyerek – meghalt, több mint 100 megsebesült – közölte Artem Dehtyarenko, az ukrán belbiztonsági szolgálat SZBU szóvivője. Olekszander Honcsarenko kramatorszki polgármester közlése szerint a vasútállomáson 4000 ember tartózkodott a támadás idején. Olyan polgári személyekről – főleg idősekről, nőkről és gyerekekről – van szó, akiket a Donyec-medencéből evakuálnak a harcok miatt.

Olekszandr Kamisin, az ukrán vasúttársaság (Ukrzaliznicja) vezetője az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint korábban még 30 halottról számolt be. Pavlo Kirilenko, a Donyeck megyei állami közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadást Iszkander-rakétarendszerrel, kazettás töltetekkel hajtották végre.

A helyszínen dolgozó rendőrök és mentők halottak és sebesültek tucatjairól számolnak be - tudatta a politikus, aki a napokban felszólította a civileket, hogy hagyják el Donyeck megyét. Szintén erre szólította fel Donyeck megyén kívül Luhanszk és Harkiv megye lakóit Irina Verescsuk, az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért felelős ukrán miniszter is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „határtalan gonosz” megnyilvánulásának nevezte a vasútállomást ért rakétatámadást. „A megszállók Tocska-U-val (rakétarendszerrel – a szerk.) mértek csapást a kramatorszki vasútállomásra, ahol ukrán állampolgárok ezrei várakoztak evakuálásra… Mintegy 30-an meghaltak, körülbelül százan szenvedtek különböző súlyosságú sérüléseket” – írta az ukrán államfő Telegram-csatornáján.

Az ukrán elnök szerint az oroszok, mivel „sem erejük, sem merszük nincs szembeszállni velük a harcmezőn, cinikus módon a polgári lakosságot gyilkolják”.

- hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Az Európai Unió részéről Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő a Twitteren ítélte a támadást.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering