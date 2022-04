Jobban bíztak a magyarok az EU-ban, mint az uniós átlag a háború előtt

A fiatalok körében népszerűbb az Európai Unió, az idősebbek némileg lehúzzák a statisztikát.

Pénteken publikálta az Eurobarométer január 18-a és február 14-e között készített felmérését, melyből egyebek között az derül ki, hogy a magyarok nagyobb arányban bíznak az Európai Unióban, mint az uniós átlag. Eszerint a magyarok 58 százaléka bízik benne, ami mintegy 11 százalékkal múlja felül a 47 százalékos uniós átlagot. A magyarok összességében 47 százalékban ítélik meg pozitívan az Uniót, a fiatalok (15-24 évesek) körében azonban ez az arány jóval magasabb, 65 százalék. A statisztikát az idősebb (55 év feletti) korosztály húzza le, az ő körükben csak 40 százalék ítéli meg pozitívan. Az EU népszerűsége a baloldali szavazók körében valamivel magasabb, 58 százalék, de a jobboldaliak 45 százaléka is pozitívan vélekedik róla.

A felmérés szerint a magyarok bizalma aránylag magas az Európai Parlamentet (61 százalék), valamint az Európai Bizottságot illetően is (60 százalék). Az európai gazdaságot tízből hat magyar értékelte jónak, s nem szignifikánsan kisebb mértékben (59 százalék) válaszolták azt, hogy az Európai Unió megfelelően figyelembe veszi Magyarország érdekeit.

Hazánk lakosait leginkább a gazdasággal, a bevándorlással és az egészségüggyel kapcsolatos kérdések foglalkoztatják az Eurobarométer jelentése szerint, a legsúlyosabb egyéni és magyarországi problémaként az áremelkedéseket, inflációt és a megélhetés költségeit jelölték meg. Az Európai Unió legsúlyosabb problémájának a bevándorlást tartják, azonban jelentős kérdésként véleményezték a környezetvédelem és a klímaváltozás ügyét is.

A felmérés komoly generációs különbséget mért Magyarországon a tájékozódás mikéntjével kapcsolatban: az idősebbek körében a magyarok mintegy háromnegyede általános televíziós csatornákból és közel kétharmada hírcsatornákból tájékozódik, a fiatalabbaknak azonban már körülbelül négyötöde az internetes hírforrásokra támaszkodik.

A felmérésnek jelentős megállapítása az is, hogy tízből mintegy hét magyar támogatja az Európai Unió tagállamainak közös külpolitikáját, valamint az Európai Unió tagállamainak közös honvédelmét és biztonságpolitikáját is. 77 százalékuk közös energiapolitikát is szorgalmaz.

A közvélemény-kutatás az Európai Unió 27 tagállamában a 15 évnél idősebb lakosság körében készült idén január 18-a és február 14-e között, tehát még az Ukrajna elleni orosz támadás megindítása előtt.