A kormány évekkel ezelőtt ugyan adott félmilliárdot a Szent János kórház felújítására, a baleseti osztály mégis tovább pusztul

Leszakadt radiátor, ütött-kopott ajtó, penészfoltoktól feketéllő fal a Szent János kórház baleseti osztályán – számolt be az RTL Híradónak szomorú tapasztalatairól egy édesanya.

Tallós Andrea, aki a napokban a fiát vitte be az egészégügyi intézménybe bokatörés gyanújával, elmondta, amit látott. Az orvosok, az ápolók erőn felül teljesítenek, csakhogy évtizedekkel korábbról is ugyanerre a siralmas állapotra emlékszik.

A televíziós riportban elhangzott, hogy a budai Szent János kórház felújítása hosszú évek óta húzódik, az elmúlt négy évben azt ígérte a kormány, hogy a ciklus végéig biztosan befejezik. Ám ez nem történt meg annak ellenére, hogy ezt az intézményt a kormányzat „súlypontiként” kezeli.

Az RTL Híradó felidézte, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy csaknem három és fél évvel ezelőtti kormányinfón arról beszélt:

Csakhogy egy évvel később sem történt semmi, a pályázatot sem írták ki. Akkor Gulyás Gergely azt magyarázta, hogy most már „a tervezési közbeszerzés kiírható”, ám arra is két évet kellett várni, de más nem történt. Most hiába kértek interjút a kórház vezetésétől, a Miniszterelnökségtől és az Emberi Erőforrások Minisztériumától, választ nem kaptak.

Nyilatkozott viszont Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, aki azt mondta, a munkák már elindultak, egyes részlegek már megújultak, de a felújítás lassan halad, pedig ez Buda legfontosabb kórháza, ahol korábban több épületben még fűtés sem volt.