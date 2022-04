Az egyik EU-tagország miniszterelnöke bizonyítékokat követelt Volodimir Zelenszkijtől, hogy nem megrendezett jelenet volt a bucsai tömegmészárlás

Az ukrán elnök nem árulta el, ki volt az.

Már nem tudok sírni – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban az interjúban, amelyet a Bildnek adott pénteken a a kramatorszki vasútállomást érő pénteki támadás és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a látogatása után.

A jelentős politikai befolyással is bíró német bulvárlap az ukrán fővárosban, Kijevben ült le beszélgetni az ukrán elnökkel, aki azt mondta, ilyen az életük, egy „tragikus” reggelt követett egy fontos találkozó.

amire azzal adott magyarázatot, hogy látja a képeket a harcok miatt életüket vesztő gyerekekről, akiknek a kezük vagy a lábuk leszakad egy-egy orosz tüzérségi lövedék vagy rakéta becsapódásakor. De az interjúnak ez csak az egyik megdöbbentő részlete, amikor ugyanis Volodimir Zelenszkijt arról kérdezték, hogy mi volt az a rossz, amelyet semmi más nem tudott felülmúlni az elmúlt napokban, amikor vezető európai politikusokkal beszélt telefonon, elmesélte,

Volodimir Zelenszkij azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki az, a kérdésre azonban, hogy valamelyik EU-tagország kormányfőjéről van-e szó, igennel felelt.

Az ukrán elnökkel az interjút a Bild főszerkesztő-helyettese,Paul Ronzheimer készítette, aki egy tweetben külön is felhívta a figyelmet az interjúnak erre a részletére.

EU politician wanted to see evidence that the Bucha war crimes were not staged! When asked by me whether this was a head of government, Selenskyj replies: „Yes." But he didn't want to talk about who said to him: "Show us evidence that it wasn't staged.“ https://t.co/My8GSGamap pic.twitter.com/G5cDGaKphE