Rácz András: a kramatorszki támadás nagyon hasonlít a maláj gép lelövéséhez

Alighanem egy ukrán katonai vonatot akarhattak megcélozni, csak a rakéta pontatlansága miatt a pályaudvaron várakozó civileket találták el.

Egy hosszú posztban vezette le az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa, miért az orosz haderő állhat a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomását 2022. április 8-án eltaláló Tocska-U föld-föld harcászati rakéta.

Jelenleg 52 áldozatról lehet tudni, ugyanakkor vélhetően a sok sebesült miatt nőni fog a halottak száma.

Rácz András felhívta a figyelmet, ez a fegyver pontatlanságáról híres, precíziós csapásra alkalmatlan. Az utóbbi mintegy másfél hétben Oroszország szisztematikusan támadja és rombolja Ukrajna vasúti infrastruktúráját, ebbe a mintázatba pedig bőven beleillik az is, hogy támadják a front közelében lévő nagy pályaudvarokat is. Kramatorszk pedig fontos vasúti és ipari központ.

Kitért arra is, hogy a történtek után közvetlenül az orosz kormánymédia még büszkén újságolta, hogy támadás ért egy hadianyagot szállító ukrán vonatot Kramatorszkban. Miután viszont kiderült, hogy rengeteg civil halt meg, az orosz médiában elkezdték hangsúlyozni, hogy a Tocska-U-t az orosz hadsereg már nem tartja rendszerben, ami nem igaz, mivel már többször is vetettek be ilyet Ukrajnában. Főleg az orosz kormánymédia gyors reagálása miatt véli úgy, hogy a rakéta a megszállóké volt.

- zárta következtetését Rácz András.