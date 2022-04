Ukrajna szerint nyolc orosz támadást sikerült meghiúsítania Donyeck és Luhanszk megyékben

A brit hírszerzés szerint az oroszok már a Dnyeszter Menti Köztársaságban is próbálnak toborozni.

Nyolc orosz támadást hiúsítottak meg az ukrán fegyveres erők Donyeck és Luhanszk megyékben – derül ki az ukrán hadsereg vasárnap reggeli jelentéséből, amelyet a Facebookon tett közzé.

Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők megpróbálnak áttörni a védelmi vonalakon keresztül Izjumban és Harkivban, Kelet-Ukrajnában, ahová további egységeket helyeztek át, miközben ezzel párhuzamosan megpróbálják teljes mértékben ellenőrzésük alá vonni Mariupolt. Mint közölték, az orosz csapatok továbbra is ágyúzzák és részben blokád alatt tartják Harkivot.

A beszámoló szerint az ukránok négy harckocsit, nyolc páncélozott járművet, három repülőgépet, egy helikoptert, öt drónt és négy cirkálórakétát semmisítettek meg.

Az ukrán hadsereg ezenkívül azt állította, hogy az oroszok fokozzák a „kényszermozgósítást” az általuk megszállt luhanszki régiókban.

A brit védelmi minisztérium legutóbbi hírszerzési jelentése szerint az oroszok a növekvő veszteségekre válaszul 2012 óta leszerelt katonákkal próbálják feltölteni a hadsereget, továbbá

