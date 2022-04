Beomlott egy hotel Mallorcán - a szállodában mintegy háromszáz vendég volt

Értesülések szerint a Bluesea Piscis hotel edzőterme omlott rá az alagsorban lévő konyhára.

Beomlott egy hotel szombaton a Spanyolországhoz tartozó Mallorca üdülőszigeten, a szálloda két munkatársa súlyos sérüléseket szenvedett - közölte a Diario de Mallorca című helyi lap.

A szerencsétlenség a sziget északi részén található Port d'Alcúdia településén történt. Értesülések szerint a Bluesea Piscis hotel edzőterme omlott rá az alagsorban lévő konyhára.

Óvintézkedésként a szálloda mintegy háromszáz vendégét evakuálták és más szállásokon helyezték el.

A tűzoltóság közlése szerint a sérültek kimentése a romok alól nagyon nehéznek bizonyult. Három közeli település tűzoltósági és rendőrségi alakulatai órákon át voltak bevetésen. A két sérültet, egy 59 éves férfit és egy 57 éves nőt kórházba szállították.

A városvezetés és a tűzoltóság szakemberei a balesetet követően megkezdték a lezárt épület statikai vizsgálatát.

Actuant a l'Hotel Blue Sea Piscis del Port d'@ajtalcudia per ensorrament del gimnàs damunt la cuina. Dues persones rescatades per @BombersdeMca i ateses per @SAMU061IB. Seguim revisant l'estructura afectada, clients reubicats a altres hotels pic.twitter.com/4nB3XDu17Z